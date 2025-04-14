СМИ: компания Hanner не была приглашена во второй этап тендера на строительство Руднинкайского городка

Председатель правления компании Арвидас Авулис сообщил порталу, что главной причиной неприглашения в отборочный тур стало то, что в структуру группы входили компании, которые ранее работали в России и Беларуси. Однако, по словам главы Hanner, из России они ушли в 2021 году, однако процедуры снятия с учета в этой стране непростые.
По данным VŽ, на прошлой неделе Министерство национальной обороны (Минобороны) заявило, что „приглашения к участию в тендере получили лишь компании, которые соответствуют строгим требованиям национальной безопасности и специфическим бизнес-критериям“.
По данным портала, фаворитами при отборе участников строительства Руднинкайского военного городка считались компания Hanner, а также девелоперская компания Darnu Group.
Однако Darnu Group также подтвердила, что ей не было предложено подавать заявку, сославшись на осуждение одного из ее акционеров, MG Group, по так называемому делу о политической коррупции.
Как ранее подтвердила VŽ заместитель министра национальной обороны Ориана Машале, к отбору частного партнера были приглашены 12 компаний, одна отказалась от участия, а 3 не соответствовали требованиям.
Летом 2022 года Берлин взял на себя обязательство разместить в Литве воинское подразделение размером с бригаду. Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой боевой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.
Планируется, что большая часть бригады будет переброшена в Литву к 2026 году. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, бригада достигнет полной боеспособности в 2027 году.