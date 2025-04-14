2025.04.14 10:18

СМИ: компания Hanner не была приглашена во второй этап тендера на строительство Руднинкайского городка

 
Elta
ru.DELFI.lt
Hanner
Hanner
ФОТО: Irmantas Gelūnas | Bendrovės nuotr.

Девелоперская компания Hanner не была приглашена к участию в отборе частного партнера для строительства Руднинкайского военного городка, сообщает Verslo Žinios.

Председатель правления компании Арвидас Авулис сообщил порталу, что главной причиной неприглашения в отборочный тур стало то, что в структуру группы входили компании, которые ранее работали в России и Беларуси. Однако, по словам главы Hanner, из России они ушли в 2021 году, однако процедуры снятия с учета в этой стране непростые.

По данным VŽ, на прошлой неделе Министерство национальной обороны (Минобороны) заявило, что „приглашения к участию в тендере получили лишь компании, которые соответствуют строгим требованиям национальной безопасности и специфическим бизнес-критериям“.

По данным портала, фаворитами при отборе участников строительства Руднинкайского военного городка считались компания Hanner, а также девелоперская компания Darnu Group.

Однако Darnu Group также подтвердила, что ей не было предложено подавать заявку, сославшись на осуждение одного из ее акционеров, MG Group, по так называемому делу о политической коррупции.

Как ранее подтвердила VŽ заместитель министра национальной обороны Ориана Машале, к отбору частного партнера были приглашены 12 компаний, одна отказалась от участия, а 3 не соответствовали требованиям.

Летом 2022 года Берлин взял на себя обязательство разместить в Литве воинское подразделение размером с бригаду. Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой боевой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.

Планируется, что большая часть бригады будет переброшена в Литву к 2026 году. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, бригада достигнет полной боеспособности в 2027 году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии