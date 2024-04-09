СМИ: компания группы Vičiūnai возила в Россию товары, которые можно использовать для ведения войны

Сообщается, что из Литвы в Калининград возили изделия и технологии, которые относятся к группе товаров, использующихся в военных действиях.
Представители Vičiūnai признали, что возили в Россию эти товары, но уверяли, что ничего не знали о действующих санкциях.
Сообщается, что компания Plungės kooperatinė prekyba обеспечивает завод Vičiūnai-Rus в Калининградской области разной техникой.
Портал lrt.lt отмечает, что в списке попавших под санкции товаров, который в прошлом году составили ЕС, США, Великобритания и Япония, сейчас есть товары 50 наименований.
Отмечается, что экспорт и вывоз этих товаров в России запрещен с целью ограничения возможности России повышать эффективность армии.
Напомним, что семья Матийошайтисов, которой принадлежит группа Vičiūnai до сих пор не продала свой бизнес в России. Только на этой неделе появилась информация о продаже завода Vičiūnai-Rus в Калининградской области.