СМИ: из Литвы в Россию уже после начала войны в Украине поставлялись технологии водоочистки

В опубликованной статье указывается, что оборудование, собранное во втором по величине городе Литвы по заказу российской компании, поставлялось через посредников в Эстонии, Словакии, Турции и Китае.

По подсчетам журналистов, стоимость оборудования, поставленного из Каунаса в страну-агрессора с 24 февраля 2022 г., могла составить​​ более 61,5 млн евро.

На эту сумму в Россию было экспортировано не менее 60 грузов компании Jurby Water Tech, хотя по документам оборудование должно было быть доставлено в другое место.

По данным Отдела расследований LRT, одним из главных акционеров Jurby Water Tech является Виктор Редько, бывший советский десантник.

Кроме того, компания находилась в залоге у частных лиц в России, еще до начала полномасштабной войны получала крупные кредиты с Виргинских островов. Расследование связывает эти средства с российским миллионером Артемом Зуевым, подозреваемым в отмывании денег в Латвии.