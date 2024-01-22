СМИ: из Литвы в Россию уже после начала войны в Украине поставлялись технологии водоочистки

В опубликованной статье указывается, что оборудование, собранное во втором по величине городе Литвы по заказу российской компании, поставлялось через посредников в Эстонии, Словакии, Турции и Китае.
По подсчетам журналистов, стоимость оборудования, поставленного из Каунаса в страну-агрессора с 24 февраля 2022 г., могла составить более 61,5 млн евро.
На эту сумму в Россию было экспортировано не менее 60 грузов компании Jurby Water Tech, хотя по документам оборудование должно было быть доставлено в другое место.
По данным Отдела расследований LRT, одним из главных акционеров Jurby Water Tech является Виктор Редько, бывший советский десантник.
Кроме того, компания находилась в залоге у частных лиц в России, еще до начала полномасштабной войны получала крупные кредиты с Виргинских островов. Расследование связывает эти средства с российским миллионером Артемом Зуевым, подозреваемым в отмывании денег в Латвии.
Компания экспортировала системы фильтрации воды, которые в ЕС классифицируются как товары двойного назначения. Аналогичный груз компании, предназначенный для Китая, был задержан литовской таможней в феврале прошлого года из-за подозрений, что он на самом деле может оказаться в России.
В статье утверждается, что системы заказала подсанкционная российская компания, принадлежащая "Газпром нефти".
"До этого на этом заводе "Газпром нефти" проводила работы и поставляла собранное в Каунасе оборудование сама компания Jurby Watertech International", – говорится в статье.