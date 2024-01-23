СМИ: идет подготовка к продаже банка Luminor

Агентство Bloomberg сообщает, что ведут переговоры с потенциальными советниками о заключении сделки, которая может начаться в этом году. Источники просили их не называть, потому что пока ведутся частные переговоры.
Blackstone отказалась комментировать эту ситуацию.
Компания намерена просить за бизнес в 1,2 раза больше его бухгалтерской стоимости, указали источники.
Согласно документам, бухгалтерская стоимость банка Luminor, зарегистрированного в Таллине (Эстония), в 2022 г. составляла 1,6 млрд. евро.
В комментарии Delfi банк указал, что Luminor "слухи и спекуляции не комментирует".
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