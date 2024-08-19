СМИ: Hanner планирует снести первый столичный стеклянный небоскреб и на его месте построить новый

По словам бизнесмена, устаревшее и уже не отвечающее требованиям рынка многоэтажное здание может быть снесено в следующем году.
„На этой неделе, в среду, мы должны представить решения региональному совету архитекторов. В случае одобрения мы начнем обнародование проекта. (...) Мы находимся на абсолютно начальной стадии, мы даже не получили задание проектных предложений от муниципалитета. Однако летом следующего года мы сможем начать работы по сносу, если получим разрешение на строительство“, – сообщил порталу А. Авулис.
„Нами были рассмотрены два варианта: либо капитальная реновация, либо просто перестройка. Когда мы пригласили автора проекта Аудрюса Амбраса, то пришли к выводу, что проще снести его и построить рядом новый“, – рассказал он.
По словам бизнесмена, на данный момент у „Карандаша“ больше нет основного арендатора, до начала этого года помещения арендовала компания высоких технологий Teltonika.
15-этажное административное здание возле так называемого „Педагогического“ кольца было спроектировано еще в 1999 году, завершено в 2001 году. По данным Реестра недвижимости, владельцем и здания, и земельного участка площадью 0,3327 га является компания Prime Location Property Fund, принадлежащая Hanner.