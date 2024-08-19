СМИ: Hanner планирует снести первый столичный стеклянный небоскреб и на его месте построить новый

По словам бизнесмена, устаревшее и уже не отвечающее требованиям рынка многоэтажное здание может быть снесено в следующем году.

„На этой неделе, в среду, мы должны представить решения региональному совету архитекторов. В случае одобрения мы начнем обнародование проекта. (...) Мы находимся на абсолютно начальной стадии, мы даже не получили задание проектных предложений от муниципалитета. Однако летом следующего года мы сможем начать работы по сносу, если получим разрешение на строительство“, – сообщил порталу А. Авулис.