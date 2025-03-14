СМИ: HalfPrice открывает магазин в Каунасе

В магазине площадью почти 3000 квадратных метров HalfPrice будет продавать одежду, обувь и аксессуары известных брендов, а также товары для дома. Ассортимент насчитывает 3000 наименований товаров.

Ожидается, что магазин будет расположен в проекте недвижимости, который разрабатывается на соседнем участке компанией Baltic Shopping Centers, управляющей торговым центром. Компания инвестировала в его строительство более 8 млн евро (без НДС).

По данным портала, HalfPrice заинтересован в дальнейших возможностях развития в Литве и намерен открыть еще один магазин в Вильнюсе.

Первый магазин HalfPrice в странах Балтии открылся в 2023 году в Латвии, в рижском „Акрополисе“.