СМИ: HalfPrice открывает магазин в Каунасе

В магазине площадью почти 3000 квадратных метров HalfPrice будет продавать одежду, обувь и аксессуары известных брендов, а также товары для дома. Ассортимент насчитывает 3000 наименований товаров.
Ожидается, что магазин будет расположен в проекте недвижимости, который разрабатывается на соседнем участке компанией Baltic Shopping Centers, управляющей торговым центром. Компания инвестировала в его строительство более 8 млн евро (без НДС).
По данным портала, HalfPrice заинтересован в дальнейших возможностях развития в Литве и намерен открыть еще один магазин в Вильнюсе.
Первый магазин HalfPrice в странах Балтии открылся в 2023 году в Латвии, в рижском „Акрополисе“.
HalfPrice принадлежит CCC Group, одной из крупнейших компаний в сегменте обуви в Европе. Группа имеет около 90 платформ электронной коммерции и 980 магазинов в 23 странах, работающих под брендами CCC, eobuwie.pl, Modivo и DeeZee.
Эта группа начала разработку HalfPrice в мае 2021 года. Группа CCC котируется на Польской фондовой бирже с 2004 года.
В 2024 году операционная прибыль CCC достигла 1,1 млрд злотых (263 млн евро), увеличившись более чем на 500% по сравнению с 2023 годом. Показатель EBITDA группы составил 1,7 млрд злотых (406 млн евро) и вырос на 120%.