Как следует из документа, имеющегося в распоряжении радиостанции LRT, товары были произведены в странах Европейского союза (ЕС), Великобритании, США и Китае.

Разрешение на экспорт этих товаров подписал в свой последний рабочий день, 11 декабря прошлого года, тогдашний вице-министр экономики и инноваций Каролис Жемайтис. Он заявил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

„Другой случай, когда товар предназначен для детской больницы. Нас не интересуют экономические связи или отношения со странами-агрессорами. С другой стороны, мы должны рассматривать товар отдельно и видеть более широкий контекст“, — заявил бывший замминистра радиостанции LRT.