2025.04.16 09:37

СМИ: глава Украинско-литовской торговой палаты в Вильнюсе зарабатывает на экспорте в Беларусь

 
Elta
ru.DELFI.lt
Sienos statyba su Baltarusija ties Druskininkais
Sienos statyba su Baltarusija ties Druskininkais

Компания Euromed distribution, принадлежащая Кристине Лайме Алекнене, председателю правления Украинско-литовской торговой палаты в Вильнюсе, зарабатывает на экспорте в Беларусь, сообщает радиостанция LRT radijas. В этом году упомянутая компания экспортирует в Беларусь медицинские товары на миллионы евро, где они будут поставляться в государственные медицинские учреждения.

Как следует из документа, имеющегося в распоряжении радиостанции LRT, товары были произведены в странах Европейского союза (ЕС), Великобритании, США и Китае.

Разрешение на экспорт этих товаров подписал в свой последний рабочий день, 11 декабря прошлого года, тогдашний вице-министр экономики и инноваций Каролис Жемайтис. Он заявил, что каждый случай рассматривается индивидуально.

„Другой случай, когда товар предназначен для детской больницы. Нас не интересуют экономические связи или отношения со странами-агрессорами. С другой стороны, мы должны рассматривать товар отдельно и видеть более широкий контекст“, — заявил бывший замминистра радиостанции LRT.

Несмотря на то, что официальными заказчиками выступают две белорусские компании – Belreamed и Tosilena, конечными бенефициарами являются государственные медицинские учреждения Беларуси, в том числе Пятая городская клиническая больница г. Минска.

По словам экспертов, к которым обратилась радиостанция LRT, в белорусских больницах лечатся российские солдаты, получившие ранения на украинском фронте.

Со своей стороны, сама К. Л. Алекнене не захотела комментировать эту тему.

„Есть акционеры компании, с которыми надо согласовать“, — сказала К. Л. Алекнене.

Ранее она сама была акционером компании, а сейчас акции принадлежат британской компании Euromed Healthcare group. Радиостанция LRT связалась с акционерами, но они пока не ответили на запрос.

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