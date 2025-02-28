2025.02.28 16:43

СМИ: глава Teltonika планирует расширение производства в США с целью стать важным игроком на мировом рынке

 
ru.DELFI.lt
ELTA
“Teltonika“
“Teltonika“
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Учредитель компании Teltonika Арвидас Паукштис находится с визитом в США, где сейчас планирует расширение производства, сообщает портал 15min.

Как прокомментировал предприниматель в своем аккаунте в LinkedIn, планируемое производство сотен миллионов IoT-устройств, управляемых искусственным интеллектом, позволит Литве, США и Тайваню ответить на глобальные вызовы национальной безопасности.

„ИИ+IoT+ПОЛУПРОВОДНИКИ США+Литва+Тайвань. Это основные ключевые слова, определяющие наши проекты, которые позволят нам стать важным игроком на мировом рынке“, – написал предприниматель в своем аккаунте в LinkedIn.

Бизнесмен рассказал порталу, что строительство заводов Teltonika в Литве продолжится, однако новые инвестиции планируются в США. По его словам, новый завод может появиться в Далласе, в штате Техас, где сейчас работает представительство Teltonika.

По словам А. Паукштиса, во время своего визита в США он провел ряд встреч с важными политическими деятелями этой страны, с которыми обсудил возможное сотрудничество.

„Мне выпала честь встретиться с важными фигурами из Белого дома и Конгресса США, с которыми я обсудил американо-литовское партнерство“, – заявил бизнесмен в LinkedIn.

Основателю Teltonika хотелось бы, чтобы строительство завершилось через 2 года, однако, по его мнению, это будет зависеть от участия партнеров. Однако, какие это будут партнеры, бизнесмен не раскрыл порталу 15min.

Интернет вещей (IoT) — это система взаимосвязанных объектов и устройств, которые могут в режиме реального времени собирать, передавать и обмениваться соответствующими данными между этими устройствами без участия человека.

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