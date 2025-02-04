СМИ: Garsų pasaulis прекращает изготовление новых белорусских паспортов

По данным портала, компания-изготовитель паспортов уже уведомила МВД о приостановке проекта. МВД ранее заявляло о непризнании этого документа.

„Мы прекращаем сотрудничество с общественным учреждением Belarus Passport Center и изготовление этого непризнанного белорусского паспорта“, – сообщила руководитель компании Анна Янаускене в письме, адресованном министерству.

В январе этого года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что во время визита демократических сил страны в Варшаву 26 января представили паспорт новой Беларуси с белорусским „Витисом“ на обложке.