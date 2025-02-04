2025.02.04 13:28

СМИ: Garsų pasaulis прекращает изготовление новых белорусских паспортов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
паспорт новой Беларуси
паспорт новой Беларуси
ФОТО: скриншот

После критики со стороны литовских политиков и предупреждения от правоохранительных органов компания Garsų pasaulis прекращает изготовление новых белорусских паспортов, сообщает портал 15 minučių.

По данным портала, компания-изготовитель паспортов уже уведомила МВД о приостановке проекта. МВД ранее заявляло о непризнании этого документа.

„Мы прекращаем сотрудничество с общественным учреждением Belarus Passport Center и изготовление этого непризнанного белорусского паспорта“, – сообщила руководитель компании Анна Янаускене в письме, адресованном министерству.

В январе этого года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что во время визита демократических сил страны в Варшаву 26 января представили паспорт новой Беларуси с белорусским „Витисом“ на обложке.

Между тем, еще в августе 2023 года белорусская оппозиция выступила с инициативой введения альтернативного паспорта для этой страны. Затем было объявлено, что ведутся переговоры с Европейским союзом по легитимации этого документа. С. Тихановская также поделилась макетом паспорта – обложку документа планируется украсить белорусским „Витисом“.

Данная инициатива вызвала споры и возмущения среди политиков Литвы. Как заявил бывший министр обороны Литвы Л. Кащюнас, оценку тому, может ли быть „Витис“ на белорусском паспорте, должна дать Комиссии по геральдике Литвы.

В итоге министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что Литва не рассматривает вопрос о признании „паспортов“, выдаваемых белорусскими оппозиционерами, а представитель прокуратуры Гинтас Иванаускас напомнил, что за подобную деятельность инициаторам может грозить уголовная ответственность.

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