СМИ: Galio Group продала проект жилого комплекса премиум-класса на ул. Т. Костюшкос

По данным Центра реестров, акции проектного ЗАО K.O.S. projektai группы, владеющей земельным участком площадью 0,4521 га под строительство многоквартирного комплекса, в середине августа были переданы компании KNV 2.

„Подтверждаю, что в этом году мы продали участки как на ул. Т. Костюшкос, так и на ул. Бокшто.

Концентрируемся на крупномасштабных проектах, поэтому было решено отказаться от более мелких проектов, которые были в портфеле Galio Group“, – рассказал порталу директор по развитию и анализу Galio Group Робертас Жулпа.