2024.08.20 12:18

СМИ: Galio Group продала проект жилого комплекса премиум-класса на ул. Т. Костюшкос

 
ru.DELFI.lt
Galio Group продала проект жилого комплекса премиум-класса на ул. Т. Костюшкос
Galio Group продала проект жилого комплекса премиум-класса на ул. Т. Костюшкос
ФОТО: madeinvilnius.lt

Девелоперская компания Galio Group продала проект жилого комплекса премиум-класса на столичной ул. Т. Костюшкос стоимостью 25 млн евро предприятию группы Kenova Group, принадлежащей семье Факторовичей, сообщает издание Verslo žinios.

По данным Центра реестров, акции проектного ЗАО K.O.S. projektai группы, владеющей земельным участком площадью 0,4521 га под строительство многоквартирного комплекса, в середине августа были переданы компании KNV 2.

„Подтверждаю, что в этом году мы продали участки как на ул. Т. Костюшкос, так и на ул. Бокшто.

Концентрируемся на крупномасштабных проектах, поэтому было решено отказаться от более мелких проектов, которые были в портфеле Galio Group“, – рассказал порталу директор по развитию и анализу Galio Group Робертас Жулпа.

По его словам, участки проданы без разрешения на строительство, но со всеми проектными материалами и работами, выполненными на них до продажи, а средства, вырученные от продажи участков, пойдут на дальнейшее развитие проектов.

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