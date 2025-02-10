СМИ: для клиентов Bolt – две новые опции безопасности

После активации опции „Посадочный код“, которую можно найти в разделе „Безопасность“, пользователи перед началом поездки увидят в приложении уникальный четырехзначный код, который они должны будут сообщить водителю, прибывшему к месту посадки“, — цитирует LRT слова руководителя операций услуг такси компании Bolt Лаймонаса Якштиса.
Портал сообщает, что при использовании данной опции поездка сможет начаться только после того, как водитель правильно введет продиктованные или показанные клиентом цифры в приложение на своем устройстве. Отмечается, что пассажиры смогут выбирать, использовать эту опцию каждый раз или только для поздних поездок.
„Благодаря этой опции пассажир всегда сядет именно в тот автомобиль, который назначен для его поездки. Кроме того, этот инструмент поможет избежать неясностей при более интенсивном движении в начальной точке пути, в темное время суток или при более сложных погодных условиях, когда сложнее проверить государственный номер автомобиля, а также обеспечит более плавное начало пути“, – поясняет Л. Якштис.
Вторая опция „Доверенных контактных лиц“, позволит пассажирам вводить имена и номера телефонов членов своей семьи или друзей в список контактов в своем личном аккаунте Bolt. Это, по мнению компании, позволит команде безопасности платформы связаться с указанными лицами в случае необходимости, если не удастся связаться с самим пользователем.