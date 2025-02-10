СМИ: для клиентов Bolt – две новые опции безопасности

После активации опции „Посадочный код“, которую можно найти в разделе „Безопасность“, пользователи перед началом поездки увидят в приложении уникальный четырехзначный код, который они должны будут сообщить водителю, прибывшему к месту посадки“, — цитирует LRT слова руководителя операций услуг такси компании Bolt Лаймонаса Якштиса.

Портал сообщает, что при использовании данной опции поездка сможет начаться только после того, как водитель правильно введет продиктованные или показанные клиентом цифры в приложение на своем устройстве. Отмечается, что пассажиры смогут выбирать, использовать эту опцию каждый раз или только для поздних поездок.