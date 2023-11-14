СМИ: Deutsche Bank рассматривает вариант открытия центра услуг в Литве

По данным BNS, банк выбирает из 2-3 возможных стран. 27 апреля 2023 года президентская служба сообщала, что президент страны Гитанас Науседа во время рабочего визита в Германию встречался с исполнительным директором Deutsche Bank в Северной и Восточной Европе Йоргом Бонгартцем и представителем банка в Европе Лотаром Меененом.