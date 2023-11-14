СМИ: Deutsche Bank рассматривает вариант открытия центра услуг в Литве

 
ru.DELFI.lt
Deutsche Bank
Deutsche Bank
ФОТО: Shutterstock

Представители крупнейшего в Германии коммерческого банка Deutsche Bank посетили Литву и рассматривают возможность открытия здесь центра услуг, сообщает информационное агенство BNS, опираясь на данные нескольких разных источников.

По данным BNS, банк выбирает из 2-3 возможных стран. 27 апреля 2023 года президентская служба сообщала, что президент страны Гитанас Науседа во время рабочего визита в Германию встречался с исполнительным директором Deutsche Bank в Северной и Восточной Европе Йоргом Бонгартцем и представителем банка в Европе Лотаром Меененом.

На встрече обсуждались плюсы инвестиционного окружения в Литве, возможные планы расширения банка и перспективы широкого сотрудничества с Литвой.

Deutsche Bank сообщает, что у него есть 1443 отделения во всем мире, в 58 странах мира.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии