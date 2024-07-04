СМИ: бывший гендиректор предприятия Achema возглавит VMG Wood Solutions

Р. Миляускас ушел с должности директора Achema в марте, его заменил предыдущий исполнительный директор Ауримас Лукошявичюс. В аккаунте Р. Миляускаса на Linkedin указано, что он занимал должность директора предприятия Achema 11 лет, а общий стаж работы в компании на разных должностях составляет 22 года.