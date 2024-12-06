СМИ: „Беларуськалий“ пытается взыскать с Литвы 12 млрд долларов

Будущий премьер-министр Гинтаутас Палуцкас в конце ноября подтвердил, что ранее обсуждал вопросы санкций с адвокатом Вилюсом Никитинасом, представляющим интересы принадлежащей бизнесмену Игорю Удовицкому компании Birių krovinių terminas по отгрузке удобрений „Беларуськалия“ в Клайпеде.

По данным источников LRT, литовская сторона считает, что, своим требованием о возмещении ущерба в 12 млрд евро „Беларуськалий“ стремится запугать, поскольку при смене власти открывает возможность заставить Литву сесть за стол переговоров или добиваться соглашения через арбитраж.

Сумма упомянутого иска составляет около трети расходов консолидированного бюджета Литвы: 12 млрд долларов составляет около 11,4 млрд евро, а общие расходы консолидированного бюджета Литвы в 2025 году составят 34,4 млрд евро.

О подаче иска к Литве в инвестиционный арбитраж „Беларуськалий“ объявил на этой неделе.

„Беларуськалий“, государственный производитель калийных удобрений в Беларуси, в октябре прошлого года инициировал международный арбитражный процесс против Литвы из-за запрета на транзит удобрений.

Он пояснил, что международные инвестиционные арбитражи редко присуждают стопроцентное возмещение ущерба, даже если будет принято решение о том, что государство по отношению к инвестору поступило несправедливо.

Однако адвокат профобъединения адвокатов Marsus Раполас Каспаравичюс рассказал порталу, что обычно истцы стремятся раздуть убытки.

При этом, как сообщает LRT, „Беларуськалий“ добивается не столько возмещения ущерба, сколько полной отмены санкций – якобы этого добиваются на всех уровнях и всеми путями.

По данным компании, она понесла убытки из-за приостановки транзита через Литву с 1 февраля 2022 года, когда он должен был происходить до конца прошлого года. Договор с белорусским производителем расторгла государственная компания Lietuvos geležinkeliai.

Арбитражный суд против Литвы был сформирован в начале 2024 года. Ранее в СМИ сообщалось, что „Беларуськалий“ требует от Литвы возмещения убытков на сумму примерно в 1 млрд евро.

Планировалось, что первое слушание по арбитражному делу может состояться в феврале 2026 года, однако вполне вероятно, что этот срок может быть перенесен.

Как уже сообщалось, дела такого типа обычно длятся 3–5 лет.