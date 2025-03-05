СМИ: 535 000 граждан Литвы уже подали налоговые декларации

По данным ГНИ, 396 тыс. граждан задекларировали переплату по походному налогу с населения (ПНН) на сумму более 296 млн евро, а 90 тыс. граждан -– 33 млн евро к оплате.
Как утверждают в инспекции, получена и перенесена практически вся информация о выплатах населению за прошлый год и понесенных ими расходах, однако, по данным ГНИ, если декларация была подана до того, как учреждение получило данные, в нее, возможно, придется внести коррекции.
Крайний срок подачи декларации – 2 мая. В случае несвоевременной подачи переплата будет возвращена не позднее 31 июля 2025 года. В случае подачи декларации или ее корректировки по истечении указанно срока, переплата будет возвращена не позднее, чем в течение 90 дней.
Подавать декларацию о доходах обязаны постоянные жители страны, которые применяли завышенный размер годового необлагаемого налогом дохода (ГННД), осуществляют индивидуальную деятельность или имеют бизнес-свидетельство, даже если они не получали дохода.
Также арендаторы недвижимости, те, кто получил подарки на сумму более 2,5 тыс. евро от лиц, не являющихся членами семьи, те, кто получили более 500 евро в виде процентов по кредитам, вкладам или ценным бумагам, желающие воспользоваться льготами по ПНН, и те, кто продали свои автомобили, не выдержав минимальное время владения 3 года, или недвижимость, не выдержав минимальное время владения 10 лет.