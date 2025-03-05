СМИ: 535 000 граждан Литвы уже подали налоговые декларации

Также арендаторы недвижимости, те, кто получил подарки на сумму более 2,5 тыс. евро от лиц, не являющихся членами семьи, те, кто получили более 500 евро в виде процентов по кредитам, вкладам или ценным бумагам, желающие воспользоваться льготами по ПНН, и те, кто продали свои автомобили, не выдержав минимальное время владения 3 года, или недвижимость, не выдержав минимальное время владения 10 лет.