Смелый шаг торгового центра Europa. Рождественскому хаосу – нет!

Europa в этом году стала первым торговым центром, который не призывает к рождественским покупками и обращается к тем, кто устал от того, что Рождество превратилось в коммерческий праздник.
„Быстрый темп, в котором и без того живут работники соседних офисов, в декабре становится еще интенсивнее. Несмолкающая предпраздничная суета переплетается с работой и сроками проектов. И тут самый уютный праздник превращается в состязания на фоне поднадоевшей рождественской музыки. Так и родилась наша кампания „Рождественская детоксикация. Europa – здесь меньше Рождества“. Наши посетители найдут себе место, где Рождества меньше“, – сказала глава ТЦ Europa Виктория Гражене.
По словам представителя компании Truth. Томаса Бартникаса, в этом году ТЦ Europa реагирует на актуальные тенденции: избыточное потребление, ухудшение эмоционального и психического состояния здоровья и учитывает потребности клиентов.
„Выбранный нами тон коммуникации – черный цвет и „кричащая голова“ великолепно отражает идею детоксикации. Да, эта „кричащая голова“ - иллюстрация, созданная искусственным интеллектом, она означает хаос, вызванный тем, что Рождество превратилось в коммерцию. Эта картина смело передает весть о сумасшествии, которое люди переживают во время праздников из-за сильного давления рекламы и потребления“, – сказал он.
Весь декабрь ТЦ Europa предлагает детокс от Рождества.