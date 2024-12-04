2024.12.04 07:05

Смелый шаг торгового центра Europa. Рождественскому хаосу – нет!

 
ru.DELFI.lt
PC „Europa“ žengia drąsų žingsnį – kviečia detoksikuotis nuo Kalėdų
PC „Europa“ žengia drąsų žingsnį – kviečia detoksikuotis nuo Kalėdų
ФОТО: Bendrovės archyvas

„Все проходит – пройдет и Рождество. Здесь его меньше“ – таким смелым лозунгом своих посетителей встречает столичный торговый центр Europa. Он в этом году стал местом, куда можно сбежать от праздничного хаоса: сделать покупки, выпить кофе, сделать необходимые дела, без рождественской музыки на фоне, без суеты.

Europa в этом году стала первым торговым центром, который не призывает к рождественским покупками и обращается к тем, кто устал от того, что Рождество превратилось в коммерческий праздник.

„Быстрый темп, в котором и без того живут работники соседних офисов, в декабре становится еще интенсивнее. Несмолкающая предпраздничная суета переплетается с работой и сроками проектов. И тут самый уютный праздник превращается в состязания на фоне поднадоевшей рождественской музыки. Так и родилась наша кампания „Рождественская детоксикация. Europa – здесь меньше Рождества“. Наши посетители найдут себе место, где Рождества меньше“, – сказала глава ТЦ Europa Виктория Гражене.

По словам представителя компании Truth. Томаса Бартникаса, в этом году ТЦ Europa реагирует на актуальные тенденции: избыточное потребление, ухудшение эмоционального и психического состояния здоровья и учитывает потребности клиентов.

„Выбранный нами тон коммуникации – черный цвет и „кричащая голова“ великолепно отражает идею детоксикации. Да, эта „кричащая голова“ - иллюстрация, созданная искусственным интеллектом, она означает хаос, вызванный тем, что Рождество превратилось в коммерцию. Эта картина смело передает весть о сумасшествии, которое люди переживают во время праздников из-за сильного давления рекламы и потребления“, – сказал он.

Весь декабрь ТЦ Europa предлагает детокс от Рождества.

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