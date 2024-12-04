Смелый шаг торгового центра Europa. Рождественскому хаосу – нет!

Europa в этом году стала первым торговым центром, который не призывает к рождественским покупками и обращается к тем, кто устал от того, что Рождество превратилось в коммерческий праздник.

„Быстрый темп, в котором и без того живут работники соседних офисов, в декабре становится еще интенсивнее. Несмолкающая предпраздничная суета переплетается с работой и сроками проектов. И тут самый уютный праздник превращается в состязания на фоне поднадоевшей рождественской музыки. Так и родилась наша кампания „Рождественская детоксикация. Europa – здесь меньше Рождества“. Наши посетители найдут себе место, где Рождества меньше“, – сказала глава ТЦ Europa Виктория Гражене.