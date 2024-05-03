Служба защиты прав потребителей закрыла доступ к двум электронным магазинам

ГСЗПП с начала года получила 200 жалоб покупателей на ЗАО Sinerta LDC - не были доставлены приобретенные товары и не были возвращены деньги за них. Часть споров до реструктуризации компании при посредничестве ГСЗПП решили мирно, потребителям вернули деньги. Однако после того как компания перестала участвовать в решении споров, а ГСЗПП продолжала получать заявления клиентов, ГСЗПП обратилась в ЗАО Sinerta LDC с требованием устранить нарушения прав покупателей.