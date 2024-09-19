Служба занятости: все больше людей в Литве хотят начать свой бизнес

По данным службы, большую часть лиц, намеревающихся создать бизнес, составляют ищущие работу лица среднего возраста (30-40 лет), стремящиеся развивать деятельность, связанную с цифровой трансформацией.
„Меньше ограничений для целевых групп, уточнены приоритеты, активная коммуникация привлекла рекордное количество людей, желающих воспользоваться поддержкой бизнеса“, - сказала директор Департамента организации программ Вайда Камандулене.
Сообщается, что финансирование запланировано на 395 проектов, инициаторы которых создадут 411 новых рабочих мест. На создание этих рабочих мест выделено 9,1 млн евро.
По подсчетам, что средняя стоимость создания одного рабочего места составит 22,1 тыс. евро. Это на 22 проц. меньше максимального размера субсидии, которая составляет 28,644 тыс. евро.
По данным Службы занятости, больше всего проектов планируется реализовать в Вильнюсском регионе – 143, Каунасском – 110, Клайпедском – 65, Шяуляйском – 41, Паневежском – 36.