Служба занятости: в январе безработица продолжила расти

После замедления темпов трудоустройства в декабре число клиентов Службы занятости, начавших работать, в январе выросло на четверть – служба выступила посредником при трудоустройстве 17,8 тыс. человек. Это на 3,7 тыс. (26,1 проц.) больше, чем в конце 2024 г. Численность трудоустроившихся – на 1,9 тыс. человек (11,8 проц.) больше, чем в январе 2024 года.

Наибольшее количество клиентов за последние двенадцать месяцев начали работать в качестве работников сферы ухода на дому, сварщиков, операторов металлообрабатывающего и перерабатывающего оборудования, менеджеров по производству и продажам, а также почтовых работников. Еще 9,8 тыс. клиентов выбрали самозанятость по бизнес-удостоверениям.

За первый месяц года в Службу занятости обратилось 26,3 тыс. новых клиентов – на 19 проц. больше, чем в декабре. Год назад поток безработных был на 24,2 проц. больше, а два года назад – на 18,4 проц. больше. На 1 февраля работу искали 168,3 тыс. человек – на 2,9 проц. (4,7 тыс.) больше, чем на 1 января и на 2,4 тыс. (1,5 проц.) больше, чем год назад.