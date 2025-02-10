Служба занятости: в январе безработица продолжила расти

„В январе мы наблюдали более напряженную ситуацию – работодатели регистрировали больше вакансий, а люди, ищущие работу, были более активны. Это показывает, что стабильность рынка сохраняется, несмотря на определенные вызовы“, - цитируется в сообщении Юргита Земблите, руководитель Отдела мониторинга и анализа Службы занятости.
В январе компании объявили 12,6 тыс. вакансий – на 500 больше, чем в декабре 2024 года. Объявления о вакансиях зарегистрировали 3,4 тыс. работодателей – на 1,2 тыс. больше, чем в последнем месяце прошлого года.
По данным службы, количество предложений квалифицированной работы увеличилось на 54,8 проц., неквалифицированной – на 33,6 проц. Однако в январе этого года спрос на рабочую силу был ниже, чем год назад – предложений работы было почти на 4 процента меньше.
После замедления темпов трудоустройства в декабре число клиентов Службы занятости, начавших работать, в январе выросло на четверть – служба выступила посредником при трудоустройстве 17,8 тыс. человек. Это на 3,7 тыс. (26,1 проц.) больше, чем в конце 2024 г. Численность трудоустроившихся – на 1,9 тыс. человек (11,8 проц.) больше, чем в январе 2024 года.
Наибольшее количество клиентов за последние двенадцать месяцев начали работать в качестве работников сферы ухода на дому, сварщиков, операторов металлообрабатывающего и перерабатывающего оборудования, менеджеров по производству и продажам, а также почтовых работников. Еще 9,8 тыс. клиентов выбрали самозанятость по бизнес-удостоверениям.
За первый месяц года в Службу занятости обратилось 26,3 тыс. новых клиентов – на 19 проц. больше, чем в декабре. Год назад поток безработных был на 24,2 проц. больше, а два года назад – на 18,4 проц. больше. На 1 февраля работу искали 168,3 тыс. человек – на 2,9 проц. (4,7 тыс.) больше, чем на 1 января и на 2,4 тыс. (1,5 проц.) больше, чем год назад.
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован в Нерингском (4 проц.) Клайпедском районном (7,1 проц.) самоуправлениях. Самый высокий показатель – в Игналинском районном (13,3 проц.), Биржайском районном (11,9 проц.), Кельмеском районном (11,8 проц.) самоуправлениях.