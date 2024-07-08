Служба занятости в Литве в прошлом месяце зафиксировала сокращение спроса на рабочую силу

Отмечается, что общий уровень занятости по-прежнему высокий. По данным на 1 июля, в стране работают 1,46 млн человек – на 3,6 тыс. (на 0,25 проц.) меньше, чем месяц назад.

В первый месяц лета поиск работников был более пассивным – вакансий было меньше, чем в апреле или мае, но больше, чем зимой или в марте. Что характерно для отечественного рынка труда, после активной подготовки к теплому сезону, в июне снизился спрос на новых сотрудников – работодатели объявили 15 тыс. вакансий, что на 14,4 проц. меньше, чем месяц назад.