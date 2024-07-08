Служба занятости в Литве в прошлом месяце зафиксировала сокращение спроса на рабочую силу

Отмечается, что общий уровень занятости по-прежнему высокий. По данным на 1 июля, в стране работают 1,46 млн человек – на 3,6 тыс. (на 0,25 проц.) меньше, чем месяц назад.
Наибольший скачок уровня занятости был зафиксирован в таких отраслях как гостинично-ресторанные услуги, административно-сервисная деятельность, сферы по организации культурно-развлекательной и рекреационной деятельности.
В первый месяц лета поиск работников был более пассивным – вакансий было меньше, чем в апреле или мае, но больше, чем зимой или в марте. Что характерно для отечественного рынка труда, после активной подготовки к теплому сезону, в июне снизился спрос на новых сотрудников – работодатели объявили 15 тыс. вакансий, что на 14,4 проц. меньше, чем месяц назад.
„Зафиксированное в июне снижение спроса на рабочую силу является типичным явлением приближения середины лета. По сравнению с началом летнего сезона, меньше требуется официантов, барменов, помощников на кухне, изготовителей фаст-фуда и кассиров, однако активизируется поиск педагогов“, – рассказала заведующая Отделом мониторинга и анализа Служба занятости Юргита Земблите.
О типичном для начала лета более умеренном найме работников говорит не только сокращение количества предлагаемых вакансий, но и сокращение потоков клиентов Службы занятости, возвращающихся на рынок труда.
В июне трудоустроились 16,4 тыс. клиентов, что на 17,2 проц. меньше, чем в мае, однако больше, чем устраивалось за месяц в ноябре-феврале. Трудоустройство снизилось почти по всей стране (в 57 муниципалитетах из 60) и во всех отраслях деятельности.
„Меньшее количество трудоустроенных клиентов было зафиксировано и в июне прошлого года – такая же тенденция снижения занятости по сравнению с маем, как и в этом году“, – подчеркнула Ю. Земблите.
За последние 12 месяцев наибольшее количество вакансий было объявлено для авиамехаников и ремонтников, охранников мест заключения, учителей начальной и средней школы, крановщиков и операторов подъемников, строительных мастеров и бригадиров.
По данным на 1 июля, в стране зарегистрировано 154,7 тыс. ищущих работу, получивших официальный статус безработного – это на 4,1 проц. больше, чем на 1 июня, и на 7,7 проц. больше, чем год назад. Официальная безработица за месяц выросла на 0,3 проц. пункта и составила 8,5 проц.