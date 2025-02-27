Служба занятости: в Литве в ближайшие месяцы прогнозируется рост безработицы

По ее словам, компонент безработицы снизился до 97,5 (-4,1 балла). Дальнейшего роста занятости также не ожидается, поскольку этот показатель перешел в отрицательную зону на 2,2 балла (98,1).

Напряженность сохраняется и на других европейских рынках труда. Сообщается, что прогнозируемый компонент безработицы увеличился на 0,5 балла (98,7), а прогнозируемый компонент занятости увеличился до 100,3 (+0,2).

„Европейские рынки труда демонстрируют пессимистичные ожидания. Однако есть и более оптимистичные оценки. Например, в Испании, которая впервые включена в европейский барометр рынка труда“, - цитируется в сообщении Энцо Вебер, менеджер по прогнозированию IAB.