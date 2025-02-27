2025.02.27 11:39

Служба занятости: в Литве в ближайшие месяцы прогнозируется рост безработицы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
nedarbas
nedarbas
ФОТО: Shutterstock

Служба занятости сообщила, что после того, как в феврале барометр рынка труда Литвы склонился в отрицательном направлении, в ближайшем будущем в стране прогнозируется рост безработицы.

По ее словам, компонент безработицы снизился до 97,5 (-4,1 балла). Дальнейшего роста занятости также не ожидается, поскольку этот показатель перешел в отрицательную зону на 2,2 балла (98,1).

Напряженность сохраняется и на других европейских рынках труда. Сообщается, что прогнозируемый компонент безработицы увеличился на 0,5 балла (98,7), а прогнозируемый компонент занятости увеличился до 100,3 (+0,2).

„Европейские рынки труда демонстрируют пессимистичные ожидания. Однако есть и более оптимистичные оценки. Например, в Испании, которая впервые включена в европейский барометр рынка труда“, - цитируется в сообщении Энцо Вебер, менеджер по прогнозированию IAB.

Европейский барометр рынка труда – это ключевой ежемесячный показатель, основанный на опросе 16 местных или региональных государственных служб занятости. Исследование проводится совместно службами занятости и Институтом исследований занятости с июня 2018 года.

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