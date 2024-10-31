Служба занятости: снижение безработицы в Европе в ближайшие месяцы не ожидается

„Компонент безработицы в октябре снизился минимально – на 0,1 балла – и достиг 98,3. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы в Европе снижение уровня безработицы не ожидается. Компонент занятости барометра остался неизменным и превысил нейтральную границу – 100,6 балла“, - говорится в сообщении службы.
Подчеркивается, что этот показатель в Литве впервые с начала года опустился ниже нейтральной границы – 99,6 пункта. По прогнозам на ближайшие три месяца, тенденций снижения безработицы и увеличения роста не ожидается.
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