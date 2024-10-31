Служба занятости: снижение безработицы в Европе в ближайшие месяцы не ожидается

„Компонент безработицы в октябре снизился минимально – на 0,1 балла – и достиг 98,3. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы в Европе снижение уровня безработицы не ожидается. Компонент занятости барометра остался неизменным и превысил нейтральную границу – 100,6 балла“, - говорится в сообщении службы.