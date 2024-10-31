2024.10.31 09:05

Служба занятости: снижение безработицы в Европе в ближайшие месяцы не ожидается

 
ru.DELFI.lt
ELTA
nedarbas
nedarbas
ФОТО: HNK | Shutterstock

В октябре, как и в сентябре, Европейский барометр рынка труда достиг отметки 99,5 балла. Как сообщили в Службе занятости, ситуация на литовском рынке труда также начала ухудшаться.

„Компонент безработицы в октябре снизился минимально – на 0,1 балла – и достиг 98,3. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы в Европе снижение уровня безработицы не ожидается. Компонент занятости барометра остался неизменным и превысил нейтральную границу – 100,6 балла“, - говорится в сообщении службы.

Подчеркивается, что этот показатель в Литве впервые с начала года опустился ниже нейтральной границы – 99,6 пункта. По прогнозам на ближайшие три месяца, тенденций снижения безработицы и увеличения роста не ожидается.

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