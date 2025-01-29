Служба занятости: рынок труда Литвы наиболее многочисленно заполняют иммигранты из Беларуси

„Белорусы и украинцы остаются крупнейшими общинами работников из третьих стран в Литве. В Литве сейчас работают чуть более 46 тыс. человек, приехавших из охваченной войной страны. А прибывших из Беларуси работников на данный момент 46,6 тыс.“, - сказала Гедре Синкявиче, заместитель директора Службы занятости.
Отраслевой анализ показывает, что больше всего белорусов работает на предприятиях транспортно-складской деятельности (33,1 тыс. человек), строительства (5,6 тыс. человек), информационно-коммуникационной деятельности (3,5 тыс. человек). Однако наибольший рост наблюдается в финансовой и страховой деятельности: на начало 2022 года там работали 7 белорусов, а сейчас их 114. Аналогичная тенденция наблюдается в сфере информации и связи – рост с 631 до 3,5 тыс.
В обрабатывающей промышленности работают почти в три раза больше граждан Беларуси, чем в 2022 году – 1,3 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле; в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – в четыре раза (более 1 тыс.), в административной и сервисной деятельности – в восемь раз – работают 541 белорус, в сфере услуг размещения и общепита – в семь раз – 473 человека.
В Литве они по большей части занимают рабочие места средней квалификации (40,9 тыс.). В настоящее время на таких работах занято в полтора раза больше людей, чем по состоянию на 1 января 2022 года. Как показывают отчеты работодателей об иностранцах, работающих в Литве, за несколько лет зафиксировано изменение на 29 тысяч.
По словам Г. Синкявиче, значительная динамика прибытия белорусов на рынок труда страны наблюдается и на высококвалифицированных должностях.
„Численность белорусов, занятых на высококвалифицированных рабочих местах, увеличилась более чем в пять раз – сейчас их 5,2 тыс., тогда как в 2022 году за тот же период не достигала и тысячи (895)“, - цитируется представительница Службы занятости.
По состоянию на 1 января в Службе занятости было зарегистрировано 7,8 тыс. граждан третьих стран из 81 страны. Среди них 555 белорусов. В прошлом году литовский язык изучали 141 гражданин Беларуси.
На начало 2025 года в стране работало 140,6 тыс. граждан третьих стран, что на 7 проц. больше, чем за год. Число работающих граждан ЕС достигло 13,7 тыс. человек и за год увеличилось на треть.