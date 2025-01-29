Служба занятости: рынок труда Литвы наиболее многочисленно заполняют иммигранты из Беларуси

В обрабатывающей промышленности работают почти в три раза больше граждан Беларуси, чем в 2022 году – 1,3 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле; в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – в четыре раза (более 1 тыс.), в административной и сервисной деятельности – в восемь раз – работают 541 белорус, в сфере услуг размещения и общепита – в семь раз – 473 человека.