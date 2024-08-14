Служба занятости: растет количество работников из Центральной Азии

По данным службы, в этом году гражданам третьих стран выдано 410 разрешений на сезонную работу. Это в 5 раз больше, чем годом ранее.
По данным Службы занятости, половину всех выданных разрешений на работу получили граждане Узбекистана.
В основном работодатели ищут изготовителей полуфабрикатов и дорожных строителей.
„В этом году наибольшее количество разрешений на сезонные работы выдано изготовителям пищевых полуфабрикатов (36 проц.). Еще 20 проц. разрешений данного типа получили те, кто собирался работать дорожными строителями. В прошлом году эти цифры были гораздо скромнее“, – цитируется в пресс-релизе главный специалист отдела обслуживания иностранцев Службы занятости Галина Буйволенко.
По данным службы на 1 июля, в Литве работало 138,3 тыс. граждан третьих стран из 132 стран. Это на 20,4 тыс. больше, чем год назад. Две трети составили белорусы и украинцы. Число узбеков, работающих в Литве, превысило 6 тыс.
По оценкам, в Литве также работало 5,6 тыс. киргизов и 4,6 тыс. таджиков.
За первое полугодие этого года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, количество разрешений на работу по трудовому договору, выданных гражданам иностранных государств, сократилось в 5,9 раз. Это самый низкий показатель за последние пять лет.