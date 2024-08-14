Служба занятости: растет количество работников из Центральной Азии

По данным службы, в этом году гражданам третьих стран выдано 410 разрешений на сезонную работу. Это в 5 раз больше, чем годом ранее.

По данным Службы занятости, половину всех выданных разрешений на работу получили граждане Узбекистана.

В основном работодатели ищут изготовителей полуфабрикатов и дорожных строителей.

„В этом году наибольшее количество разрешений на сезонные работы выдано изготовителям пищевых полуфабрикатов (36 проц.). Еще 20 проц. разрешений данного типа получили те, кто собирался работать дорожными строителями. В прошлом году эти цифры были гораздо скромнее“, – цитируется в пресс-релизе главный специалист отдела обслуживания иностранцев Службы занятости Галина Буйволенко.