Служба занятости: показатели литовского рынка труда обогнали многие страны

„Европейские службы занятости следят за стабильным развитием рынков труда. Однако более выраженных положительных или отрицательных колебаний не предвидится“, – цитируется руководитель отдела прогнозирования IAB Энцо Вебер в пресс-релизе.
По данным барометра Европейского рынка труда, составляющая, отражающая прогнозы по безработице, немного улучшилась (+0,4), но осталась в отрицательной зоне на уровне 98,9 балла. Перспективы трудоустройства остались положительными – 101,3 балла.
Между тем, барометр в Литве остался выше нейтрального порога и поднялся на 1,1 балла. В настоящее время он составляет 101,2, опережая большинство стран. Составляющая, прогнозирующая безработицу, также сохранила стабильность (102,1), поэтому ухудшения ситуации на отечественном рынке труда в ближайшие три месяца не ожидается.
По прогнозам, помимо Литвы, перспективы Кипра, Чехии и Польши будут лучше, чем у многих европейских стран. Самая сложная ситуация по-прежнему в Дании: здесь показатель барометра составляет всего 95 баллов, что значительно ниже нейтрального порога в 100 баллов.