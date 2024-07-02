Служба занятости: по-прежнему не хватает работников на сезонные работы

„Работодатели в Паланге ежегодный процесс найма персонала начинают все раньше, хотя обычно поиск работников на разные позиции происходил в период с марта по апрель, а пик приходился на май. В этом году это правило уже не действует – уже с февраля начал расти спрос на сезонные работы. За пять месяцев работодатели курорта представили на 4 проц. больше предложений о работе – всего 1 150 вакансий“, - цитируется в сообщении заведующая Палангским отделением Службы занятости Аудроне Кайокене.
По данным службы, только в мае 115 работодателей искали 356 сотрудников. Больше всего предложений о работе – для горничных и работников кухни, уборщиков (по 30), поваров (19), официантов (22), продавцов (17), барменов, мойщиков посуды (по 11), барменов-официантов (9).
Больше всего вакансий в прошлом месяце объявили Sveikatos uostas – 53, Likrita (20), Kavinada (19).
По словам А. Кайокене, этим летом работодатели предлагают потенциальным работникам совмещать работу с отдыхом.
„В качестве одного из самых больших преимуществ компании выделяют бесплатное жилье или жилье за символическую плату, или помогают найти жилье как можно ближе к месту работы. Также предлагается гибкий график работы, например, длинная и/или короткая неделя, где одну неделю работаешь только два дня, потом пять выходных, а другую неделю – наоборот“, - прокомментировала она.
Более высокую заработную плату обычно предлагают работодатели, которые не могут предложить жилье. В начале сезона были зарегистрированы предложения о работе для барменов с опытом, горничных, зарплата которых „на руки“ доходила до 1500 евро, а для шеф-поваров – 2200 евро.
В настоящее время на платформе Службы занятости компании, занимающиеся услугами размещения и общепита, предлагают около 50 вакансий в Паланге и 40 в Клайпеде. Средняя предлагаемая зарплата в портовом городе – 1432 евро, в Паланге – 1323 евро.