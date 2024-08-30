Служба занятости отмечает рост безработицы среди молодежи в Литве

По словам заместителя директора Службы занятости Гедре Синкявиче, летом в рядах клиентов службы увеличилось количество молодых людей, окончивших учебу в вузах и общеобразовательных школах.

„Выпускники, не успевшие трудоустроиться во время учебы в вузах или желающие подольше отдохнуть, попутешествовать, а также другие, подумывающие о продолжении учебы, не спешат искать работу и принимать предложения о работе в теплое время года, хотя повышенный найм этим летом гораздо более благоприятен для соискателей работы. Однако наибольшие проблемы представляют собой молодые люди без профессиональной подготовки, которые составляют большинство – целых 63 проц.“, - отмечает в сообщении Г. Синкявиче.