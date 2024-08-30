Служба занятости отмечает рост безработицы среди молодежи в Литве

По словам заместителя директора Службы занятости Гедре Синкявиче, летом в рядах клиентов службы увеличилось количество молодых людей, окончивших учебу в вузах и общеобразовательных школах.
„Выпускники, не успевшие трудоустроиться во время учебы в вузах или желающие подольше отдохнуть, попутешествовать, а также другие, подумывающие о продолжении учебы, не спешат искать работу и принимать предложения о работе в теплое время года, хотя повышенный найм этим летом гораздо более благоприятен для соискателей работы. Однако наибольшие проблемы представляют собой молодые люди без профессиональной подготовки, которые составляют большинство – целых 63 проц.“, - отмечает в сообщении Г. Синкявиче.
По данным Службы занятости, зарегистрировано 10,7 тыс. молодых людей в возрасте до 24 лет, из-за отсутствия компетенций они могли работать только на низкоквалифицированных работах, так как не приобрели никакой профессии. На начало августа работу искали 2,3 тыс. выпускников с высшим образованием – это на 12,5 проц. больше, чем в прошлом году, а число молодых людей с профессиональным образованием увеличилось на 10 проц. (до 4 тыс.).
По данным службы, уровень безработицы среди молодежи по сравнению с прошлогодней статистикой в этом году выше в 35 из 60 муниципалитетов. Больше всего он вырос в Калварии (63,5 проц.), Казлу-Руде (56,6 проц.), Пакруойисе (49,3 проц.), Кельме (43,5 проц.), Пагегяе (36,4 проц.), а снизился в Электренае (32,5 проц.), Варене (32,5 проц.) Висагинасе (25,7 проц.), Скуодасе (24 проц.), Паланге (20,9 проц.).
Наибольшая доля ищущей работу молодежи зафиксирована в Шяуляйском районе (24,2 проц.), Ширвинтос (24,2 проц.) и Плунге (10,7 проц.).
За семь месяцев 1,8 тыс. молодых людей в возрасте 16-24 лет неоднократно состояли на учете в качестве безработных – то есть в этом году 6,5 проц. вернулись в Службу занятости в течение полугодия. Наибольшее количество таких лиц было в крупных городах – Вильнюсе (336), Каунасе (282) и Клайпеде (109).
Также каждому третьему (36,3 проц.) из 27,4 тыс. молодых людей, зарегистрированных в течение семи месяцев, было назначено пособие по безработице.