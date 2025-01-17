Служба занятости Литвы: в вакансиях русский язык как исключительное требование не упоминался

После того как известный в стране врач заявила, что больше не будет консультировать на русском языке, директор Службы занятости Инга Балнаносене отмечает, что в объявлениях о вакансиях, зарегистрированных в прошлом году, не было зафиксировано случаев, когда в литовских компаниях требовалось исключительно знание языка страны, начавшей войну в Украине. Правда, отмечает она, в 2024 году примерно в 5000 объявлений о вакансиях русский язык упоминался как преимущество или необходимость для эффективного выполнения обязанностей.