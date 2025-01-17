2025.01.17 10:52

Служба занятости Литвы: в вакансиях русский язык как исключительное требование не упоминался

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Darbo paieška
Darbo paieška
ФОТО: Shutterstock

После того как известный в стране врач заявила, что больше не будет консультировать на русском языке, директор Службы занятости Инга Балнаносене отмечает, что в объявлениях о вакансиях, зарегистрированных в прошлом году, не было зафиксировано случаев, когда в литовских компаниях требовалось исключительно знание языка страны, начавшей войну в Украине. Правда, отмечает она, в 2024 году примерно в 5000 объявлений о вакансиях русский язык упоминался как преимущество или необходимость для эффективного выполнения обязанностей.

„Если (знание русского языка – ELTA) не было указано как необходимое средство общения, то таких вакансий с требованием знания исключительно русского языка мы не видели“, – сказала И. Балнаносене в эфире радио LRT в пятницу утром.

„Это встречается в объявлениях о работе, требующей общения с русскоговорящими людьми. Если посмотреть на цифры, то в прошлом году у нас было 174 тыс. вакансий, из них в 5 тыс. владение русским языком упоминалось как требование или преимущество“, - сказала она, отметив, что чаще всего знание русского языка требуется от администраторов и сотрудников логистических компаний.

Однако, по словам директора Службы занятости, в последнее время знание языка всё чаще указывается как преимущество, а не требование.

„Примечательно, что работодатели чаще называют преимуществом знание английского и немецкого языков, а также знание других языков, таких как норвежский, испанский и греческий. Это зависит от того, кто является основателем компании и как в ней общаются. Однако в целом указание знания языков как требование снижается, и это все чаще становится преимуществом“, - пояснила И. Балнаносене.

„Правда, мы часто видим требование знания польского языка в некоторых учреждениях и компаниях Вильнюсского района“, - отметила она.

Требование говорить на русском языке на рабочем месте стало предметом публичного обсуждения после того, как известный врач-педиатр Индре Плешите-Алмине публично заявила, что больше не будет предоставлять консультации на языке страны, развязавшей войну в Украине. Известный врач рассказала порталу Delfi.lt, что ее решение было обусловлено личными ценностями.

Со своей стороны министр здравоохранения Мария Якубаускене заявила, что помощь должна быть доступна пациентам без какой-либо дискриминации по признаку языка. Однако глава министерства признала, что врачи, не владеющие русским языком, не обязаны давать такие консультации.

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