Служба регулирования связи – тарифы „Литовских железных дорог“ самые высокие в ЕС

Согласно отчету, в Литве перевозчики грузов платят 18,38 евро/км – это самая высокая цена в Европе (средний показатель – 2,83 евро/км). Правда, в международный отчет включены и данные по транзиту – jaтранзит стоит дороже, это повлияло на общий результат. С 2024 г. транзит уже не входит в общие данные.
Плата за инфраструктуру за один нетто тоннокилометр составляет 1,41 цт , средний показатель по ЕС - 0,53 цт.
Правда, перевозка пассажиров в Литве – почти самая дешевая в Европе: в Литве плата за перевозку пассажиров составляет всего 0,45 евро/км, а средний показатель в Европе - 5,6 евро/км.
Что это значит для бизнеса и экономики?
Дорогая инфраструктура снижает конкурентоспособность в сфере перевозок, особенно в ЕС.
„Литовские железные дороги“ указали, что в странах ЕС отличается помощь государства компаниям, действуют разные методики, поэтому заявлять, что эти тарифы можно сравнивать – нельзя. Кроме того, тарифы в нашей стране больше чем на 60% повышает калининградский транзит и неевропейские грузы.
LTG Infra отмечает, что тарифы считают по методике, утвержденной правительством.
„Мы хотим отметить, что LTG Infra постоянно ищет способы поощрения большего числа внутренних перевозок по железной дороге, что способствовало бы снижению тарифа и приближению к средним показателям по ЕС“, – сказано в ответе „ЛЖД“ Delfi.