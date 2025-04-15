Служба регулирования связи – тарифы „Литовских железных дорог“ самые высокие в ЕС

Согласно отчету, в Литве перевозчики грузов платят 18,38 евро/км – это самая высокая цена в Европе (средний показатель – 2,83 евро/км). Правда, в международный отчет включены и данные по транзиту – jaтранзит стоит дороже, это повлияло на общий результат. С 2024 г. транзит уже не входит в общие данные.

Плата за инфраструктуру за один нетто тоннокилометр составляет 1,41 цт , средний показатель по ЕС - 0,53 цт.

Правда, перевозка пассажиров в Литве – почти самая дешевая в Европе: в Литве плата за перевозку пассажиров составляет всего 0,45 евро/км, а средний показатель в Европе - 5,6 евро/км.

Что это значит для бизнеса и экономики?