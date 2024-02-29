Служба проверила молдавских перевозчиков в Литве: назначены штрафы

В 5 проверенных автобусах были установлены нарушения, связанные с режимом вождения и отдыха водителя. В одном автобусе был неисправен тахограф – поэтому его направили в автосервис, где прибор отрегулировали и проверили. Водителю еще одного автобуса разрешили продолжить путь только спустя 9 часов отдыха. Во всех автобусах были по два водителя.

За нарушение режима вождения и отдыха ЛАБТ наказала 9 водителей, общая сумма назначенных штрафов составляет 1500 евро.

"После проверок ЛАБТ обратится в молдавскую службу контроля с просьбой обеспечить контроль за режимом работы водителей и соблюдение закона. Поскольку часть маршрутов проходит через территорию Польши, мы обмениваемся информацией с польской стороной, чтобы она также проводила проверки", – сказал директор ЛАБТ Генюс Лукошюс.