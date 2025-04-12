2025.04.12 07:03

Служба по защите прав потребителей оштрафовала компанию Urbanika на 77 500 евро за введение клиентов в заблуждение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eurai
Eurai
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП) оштрафовала строительно-ремонтную компанию Urbanika на 77 500 евро за недобросовестную коммерческую деятельность.

Как поясняет ГСЗПП, компания создала обманчивое впечатление о возможности законной продажи недвижимости, хотя она не могла этого делать.

По данным службы, потребитель, заключив предварительный договор и уплатив 55 000 евро, не приобрел имущество, а компания долгое время имитировала исполнение обязательств, чтобы сохранить доверие потребителя. Действуя недобросовестно, компания долгое время пыталась путем обмана убедить потребителя в том, что квартира действительно может быть продана, тем самым стремясь избежать желания потребителя расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги.

Кроме того, компания не предоставила ответов на запросы ГСЗПП и уклонялась от сотрудничества. Учитывая характер и длительность нарушения, причиненный потребителю ущерб и полученную предприятием материальную выгоду, Urbanika была оштрафована на 77 500 евро. Помимо этого, она была оштрафована на 3000 евро за непредоставление информации в ГСЗПП.

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