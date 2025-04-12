Служба по защите прав потребителей оштрафовала компанию Urbanika на 77 500 евро за введение клиентов в заблуждение

Как поясняет ГСЗПП, компания создала обманчивое впечатление о возможности законной продажи недвижимости, хотя она не могла этого делать.

По данным службы, потребитель, заключив предварительный договор и уплатив 55 000 евро, не приобрел имущество, а компания долгое время имитировала исполнение обязательств, чтобы сохранить доверие потребителя. Действуя недобросовестно, компания долгое время пыталась путем обмана убедить потребителя в том, что квартира действительно может быть продана, тем самым стремясь избежать желания потребителя расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги.