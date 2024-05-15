Служба госзакупок: есть несоответствие между суммой займов на строительство национального стадиона и суммой расходов

"Служба обратила внимание, что за отчетный период 2021-2023 гг. видно, что была взята довольно крупная сумма займов. Служба обратила внимание на то, что сумма займов не коррелирует с суммами, потраченными на фактически выполненные работы", – сообщил руководитель Департамента по надзору СГЗ Рамутис Пришмантас радиостанции LRT.
По данным СГЗ, займы, полученные в 2021 г., составили почти 24 млн евро, в 2022 г. – уже 42 млн евро, а в 2023 г. – уже 54 млн евро. Только в 2024 году начислено к уплате почти 10 млн евро процентов.
Данные договоры были заключены между коммерческими банками и предприятием Vilniaus daugiafunkcis kompleksas (Вильнюсский многофункциональный комплекс), занимающемся строительством Национального стадиона.
Как сообщается на портале lrt.lt, СГЗ ставит вопросы, действительно ли все затраты соответствуют этим заемным суммам. Согласно заключениям Службы, затраты оказались ниже: работ было сделано меньше, чем могло быть потрачено денег из коммерческих банков.