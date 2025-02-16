Слишком хорошо, чтобы быть правдой: как распознать нечестного работодателя

Business Insider опросил экспертов и составил перечень тревожных признаков, на которые нужно обратить внимание при трудоустройстве. Это не обязательно означает, что вам следует сразу отказаться от предложенной должности. Но имейте в виду эту информацию и постарайтесь обеспечить себе на предприятии как можно лучшее будущее.

Слишком высокая зарплата

На первый взгляд это просто здорово — компания предлагает вам самую большую в отрасли зарплату, то есть заботится о своих работниках. Но довольно скоро может обнаружиться и истинная причина. Например, такую зарплату вы получите только после того, как выполните некоторые задания начальника, о которых пока даже не догадываетесь.