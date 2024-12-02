Сколько стоят праздники в Паланге – цены могут приятно удивить

Жители Паланги заметили, что на курорт чаще всего съезжаются туристы, чтобы встретить Новый год. Однако в этом году на Рождество выпадает много выходных, а если взять дополнительные дни - можно отдыхать целую неделю.
Некоторые представители бизнеса в Паланге применяют разную ценовую политику аренды жилья – летнюю, зимнюю (с сентября по апрель) и отдельную на Рождество и Новый год.
В зимние праздники цены бывают, как летом, а иногда и выше.
Если в холодное время года цены колеблются в пределах 30-100 евро в сутки, то в зимние праздники они бывают от 80 до 200 евро.
Правда, бывают и исключения.
В Паланге есть организации, объединяющие частных арендаторов, и Палангская ассоциация гостиниц и ресторанов. Однако есть немало арендодателей, которые не входят ни в какие организации.
Например, глава ассоциации „Гостеприимный хозяин“ (Svetingas šeimininkas) Ирена Шванене признала, что в ее организацию входит лишь 1/10 всех арендодателей. Многие не входят ни в какие ассоциации и даже не платят „налог на подушку“. Поэтому и цены на курорте очень разные.
Часто палангцы сдают в собственных домах отдельно оборудованные комнаты.
Эма из Паланги сказала Delfi, что сдает двухкомнатную квартиру в центре Паланги, рядом с костелом. По ее словам, за сезон прибыль составляет всего 3000 евро. „Я не мучаюсь и сама не ищу клиентов. У меня есть постоянные клиенты, тренеры, которые снимают квартиру летом на 3 месяца. Они платят аренду в размере 1000 евро в месяц и платят за воду и электричество. Вот и все мои доходы. В остальное время квартира пустует“, – сказала женщина, заметив, что в другое время года квартиру сдавать не пыталась.
В этом году она планирует сдать ее на праздники и просить 20 евро с человека в сутки за двухкомнатную квартиру в центре с местом для автомобиля.
Йолита из Каунаса в этом году тоже хочет сдать свою небольшую квартиру в Паланге в праздничный период. Летом она живет в ней сама, зимой квартира пустует. „Мы поняли, что сами зимой не поедем. Кроме того, надо много платить за коммунальные услуги, в Паланге они дорогие. Мы хотим найти такого арендатора, который согласится оплатить хотя бы коммунальные услуги. Квартира маленькая – 18 кв. м, но отопление там стоит 50-70 евро. Кроме того, дом был реновирован, поэтому в месяц надо платить около 150 евро. За эту сумму хотим сдать“, – сказала она.
10-комнатная гостиница Vila Elit также не сдает апартаменты осенью и зимой, исключение делает только на Новый год.
„На праздники мы сдаем номер с двумя спальнями и гостиной за 90-100 евро в сутки. Только надо поспешить, желающих много. Чаще арендуют на Новый год. А так осенью не сдаем, разве что знакомым. Невыгодно, слишком много расходов. Начинаем сдавать с середины февраля“, – сказала владелица гостиницы.
Однако таких вариантов немного и с каждым днем свободных мест становится все меньше.
В конце ноября еще были квартиры по 35 евро в сутки, значит, 245 евро за неделю. Но на Рождество многие места уже сданы в аренду.
Delfi нашел на Рождество и Новый год (на неделю) квартиру в Паланге на четверых за 396 евро. Это цены в центре Alanga. Арендодатели просят заплатить деньги вперед.
В другом комплексе Amber Coast Apartments на ул. Друскининку аренда квартиры на неделю стоит 416 евро. Хозяин также просит заплатить всю сумму вперед.
В конце ноября одни апартаменты были и в гостинице Seaside Central Hotel на ул. Витауто. Цена – 596 евро за неделю. Отозвать бронь можно до 14 декабря.
За 566 евро на неделю можно арендовать апартаменты Beržas. Но они находятся на ул. Кретингос, недалеко от выезда на Клайпедское шоссе.
При выборе таких вариантов надо помнить, что вам самим придется думать о питании и развлечениях. А это дополнительные расходы.
Гостиницы на праздники предлагают целые пакеты услуг: бани, питание, массаж, процедуры.
Можно на праздники арендовать и целую квартиру. В конце ноября был вариант за 330 евро в месяц! Правда, в квартире нет кроватей, но разве кто-то едет в Палангу спать?
Можно арендовать более дешевую, но маленькую квартиру на ул. Малуно за 315 евро в месяц. Что получит хозяин? Почти 4000 евро в год? Разве это бизнес? Больше похоже на благотворительность.
Но перед тем, как искать там квартиру, ответьте себе на вопрос - чем заниматься неделю в паланге?