Сколько стоят праздники в Паланге – цены могут приятно удивить

В этом году она планирует сдать ее на праздники и просить 20 евро с человека в сутки за двухкомнатную квартиру в центре с местом для автомобиля.

Йолита из Каунаса в этом году тоже хочет сдать свою небольшую квартиру в Паланге в праздничный период. Летом она живет в ней сама, зимой квартира пустует. „Мы поняли, что сами зимой не поедем. Кроме того, надо много платить за коммунальные услуги, в Паланге они дорогие. Мы хотим найти такого арендатора, который согласится оплатить хотя бы коммунальные услуги. Квартира маленькая – 18 кв. м, но отопление там стоит 50-70 евро. Кроме того, дом был реновирован, поэтому в месяц надо платить около 150 евро. За эту сумму хотим сдать“, – сказала она.