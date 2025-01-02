Сколько стоят билеты на поезда из Вильнюса в Таллинн?

Перевозчик говорит, что три билета придется покупать только временно, постараются как можно быстрее договориться с латвийскими и эстонскими коллегами о введении одного билета.

С 6 января из Вильнюса на поезде можно будет доехать до Таллинна. Об этом информировала компания LTG Link.

„Пассажир садится на поезд в Вильнюсе и с двумя пересадками за 10.5 часов доезжает до Таллинна, – сказала представитель компании Сандра Тринкунайте-Римкене. – До Риги пассажиры будут ехать на поезде LTG Link, там пересядут на поезд латвийской компании Viena vilciena, а в Валге в эстонский Elron. Все вместе обойдется в 50 евро“