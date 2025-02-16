Сколько бы сейчас стоило вложение в 1000 долларов в Apple, сделанное несколько лет назад

На прошлой неделе компания опубликовала свежие данные о доходах, показав умеренный рост на 4%. Прибыль на акцию составила 2,4 доллара, превзойдя прогноз аналитиков в 2,35 доллара. Общий доход компании за квартал достиг 124,3 миллиарда долларов, что также оказалось выше ожидаемых 124,12 миллиарда.
Хотя инвесторы обеспокоены растущей конкуренцией в Китае и недостаточным ростом продаж iPhone, за год акции компании подорожали на 26,4%. В долгосрочной перспективе рост оказался колоссальным.
CNBC подсчитал, сколько мог бы заработать инвестор, если бы вложил 1000 долларов в акции Apple год, пять, десять или 44 года назад.
Вложение год назад:
Изменение цены акций: +26,9%
Общая стоимость на 30 января: 1269 долларов
Вложение пять лет назад:
Изменение цены акций: +199%
Общая стоимость на 30 января: 2990 долларов
Вложение десять лет назад:
Изменение цены акций: +737%
Общая стоимость на 30 января: 8373 доллара
Если бы 1000 долларов были вложены в 1980 году, когда Apple стала публичной компанией:
Изменение цены акций: +250 743%
Общая стоимость на 30 января: 2,5 миллиона долларов