Сколько бы сейчас стоило вложение в 1000 долларов в Apple, сделанное несколько лет назад

На прошлой неделе компания опубликовала свежие данные о доходах, показав умеренный рост на 4%. Прибыль на акцию составила 2,4 доллара, превзойдя прогноз аналитиков в 2,35 доллара. Общий доход компании за квартал достиг 124,3 миллиарда долларов, что также оказалось выше ожидаемых 124,12 миллиарда.

Хотя инвесторы обеспокоены растущей конкуренцией в Китае и недостаточным ростом продаж iPhone, за год акции компании подорожали на 26,4%. В долгосрочной перспективе рост оказался колоссальным.

CNBC подсчитал, сколько мог бы заработать инвестор, если бы вложил 1000 долларов в акции Apple год, пять, десять или 44 года назад.

Вложение год назад: