2025.02.16 12:05

Сколько бы сейчас стоило вложение в 1000 долларов в Apple, сделанное несколько лет назад

 
rus.DELFI.lv
Apple
Apple
ФОТО: Unsplash

Несмотря на недавнее падение акций, технологическая компания Apple за последний год продемонстрировала значительный рост, сообщает CNBC.

На прошлой неделе компания опубликовала свежие данные о доходах, показав умеренный рост на 4%. Прибыль на акцию составила 2,4 доллара, превзойдя прогноз аналитиков в 2,35 доллара. Общий доход компании за квартал достиг 124,3 миллиарда долларов, что также оказалось выше ожидаемых 124,12 миллиарда.

Хотя инвесторы обеспокоены растущей конкуренцией в Китае и недостаточным ростом продаж iPhone, за год акции компании подорожали на 26,4%. В долгосрочной перспективе рост оказался колоссальным.

CNBC подсчитал, сколько мог бы заработать инвестор, если бы вложил 1000 долларов в акции Apple год, пять, десять или 44 года назад.

Вложение год назад:

  • Изменение цены акций: +26,9%

  • Общая стоимость на 30 января: 1269 долларов

Вложение пять лет назад:

  • Изменение цены акций: +199%

  • Общая стоимость на 30 января: 2990 долларов

Вложение десять лет назад:

  • Изменение цены акций: +737%

  • Общая стоимость на 30 января: 8373 доллара

Если бы 1000 долларов были вложены в 1980 году, когда Apple стала публичной компанией:

  • Изменение цены акций: +250 743%

  • Общая стоимость на 30 января: 2,5 миллиона долларов

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