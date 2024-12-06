Символ энергетической независимости: терминал Independence официально стал собственностью Литвы

Терминал в Клайпедский порт прибыл 27 октября 2014 г. и был чрезвычайно важным шагом в обеспечении независимости Литвы.

До сих пор терминал СПГ был зарегистрирован в Регистре судов Сингапура и носил флаг этой страны. В пятницу, во время церемонии передачи, на Independence был поднят литовский триколор.

Выкуп судна составит около одной седьмой миллиона евро, на что получен кредит Северного инвестиционного банка (СИБ). Согласно контракту, эту сумму норвежской компании KN Energies сможет выплатить до 2044 года.

После получения прав собственности компания Hoegh LNG на десятилетие станет оператором Independence в Литве.