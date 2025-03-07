Šiaulių bankas сменит название на Artea

"Смена товарного знака – это стратегическое изменение – часть фундаментальной трансформации банка, которую мы начали в прошлом году“, – цитируется в сообщении руководитель администрации Šiaulių bankas Витаутас Синюс.

По его словам, цель нового бренда – выйти на этап современного банка, сохранив при этом литовскость и стремление быть ближе к каждому человеку.

Решение о переименовании банка будет принято акционерами банка 31 марта.

Помимо переименования, банк в настоящее время внедряет современную основную банковскую платформу, основанную на облачных технологиях.