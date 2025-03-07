2025.03.07 11:16

Šiaulių bankas сменит название на Artea

 
Šiaulių bankas keis pavadinimą į „Artea“
Šiaulių bankas keis pavadinimą į „Artea“
ФОТО: Įmonės nuotr.

В пятницу банк Šiaulių bankas объявил о намерении сменить название на Artea. По его мнению, именно так должно произойти объединение всех компаний этой группы.

"Смена товарного знака – это стратегическое изменение – часть фундаментальной трансформации банка, которую мы начали в прошлом году“, – цитируется в сообщении руководитель администрации Šiaulių bankas Витаутас Синюс.

По его словам, цель нового бренда – выйти на этап современного банка, сохранив при этом литовскость и стремление быть ближе к каждому человеку.

Решение о переименовании банка будет принято акционерами банка 31 марта.

Помимо переименования, банк в настоящее время внедряет современную основную банковскую платформу, основанную на облачных технологиях.

В прошлом году Šiaulių bankas представил амбициозную стратегию к 2029 году стать лучшим банком Литвы и значительно увеличить число как частных, так и бизнес-клиентов.

В настоящее время группа Šiaulių bankas объединяет банк, компанию по управлению инвестиционными и пенсионными фондами SB Asset Management, компанию по страхованию жизни SB draudimas и лизинговую компанию SB lizingas.

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