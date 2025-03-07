Šiaulių bankas сменит название на Artea

"Смена товарного знака – это стратегическое изменение – часть фундаментальной трансформации банка, которую мы начали в прошлом году“, – цитируется в сообщении руководитель администрации Šiaulių bankas Витаутас Синюс.
По его словам, цель нового бренда – выйти на этап современного банка, сохранив при этом литовскость и стремление быть ближе к каждому человеку.
Решение о переименовании банка будет принято акционерами банка 31 марта.
Помимо переименования, банк в настоящее время внедряет современную основную банковскую платформу, основанную на облачных технологиях.
В прошлом году Šiaulių bankas представил амбициозную стратегию к 2029 году стать лучшим банком Литвы и значительно увеличить число как частных, так и бизнес-клиентов.
В настоящее время группа Šiaulių bankas объединяет банк, компанию по управлению инвестиционными и пенсионными фондами SB Asset Management, компанию по страхованию жизни SB draudimas и лизинговую компанию SB lizingas.