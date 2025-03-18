Šiaulių bankas с мая планирует сменить название: компания будет называться Artea

Это изменение необходимо для того, чтобы продемонстрировать, что банк действует по всей Литве, а не в одном городе или регионе страны, поясняет Витаутас Синюс, руководитель администрации финансовой компании.
„Мы надеемся, что новое название и символика будут способствовать тому, что больше клиентов выберут нас“, - сказал В. Синюс на пресс-конференции во вторник.
Акционеры банка намерены принять решение об изменении названия 31 марта.
По словам Раймонды Гудайте, руководителя Отдела маркетинга и коммуникаций банка, банк не собирается менять свой слоган – „Банк ближе к вам“.
„Желая выделиться как литовский банк, работающий именно на этом рынке, мы подтверждаем свое обещание – мы и впредь будем ближе к нашим клиентам. Мы продолжим стремиться создавать проекты для литовского рынка и клиентов страны“, - пояснила Р. Гудайте.
В настоящее время группа Šiaulių bankas объединяет банк, компанию по управлению инвестиционными и пенсионными фондами SB Asset Management, компанию по страхованию жизни SB draudimas и лизинговую компанию SB lizingas.
Как пояснила Р. Гудайте, в будущем эти компании будут объединены.
„До сих пор у нас было 4 разных торговых знака для банковского дела, страхования, инвестиций и клиентского финансирования. Теперь мы планируем это изменить и в будущем объединить их в один – Artea“, - прокомментировала она.
Банк также планирует изменить свою визуальную символику. Новая символика будет основана на традиционных литовских узорах тканей.