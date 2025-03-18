Šiaulių bankas с мая планирует сменить название: компания будет называться Artea

Это изменение необходимо для того, чтобы продемонстрировать, что банк действует по всей Литве, а не в одном городе или регионе страны, поясняет Витаутас Синюс, руководитель администрации финансовой компании.

„Мы надеемся, что новое название и символика будут способствовать тому, что больше клиентов выберут нас“, - сказал В. Синюс на пресс-конференции во вторник.

Акционеры банка намерены принять решение об изменении названия 31 марта.

По словам Раймонды Гудайте, руководителя Отдела маркетинга и коммуникаций банка, банк не собирается менять свой слоган – „Банк ближе к вам“.