Šiaulių bankas рассматривает возможность смены торговой марки

"Цель состоит в том, чтобы торговая марка соответствовала стратегическим изменениям банка и изменившимся ожиданиям потребителей, а также способствовал росту узнаваемости банка в целевых сегментах клиентов. Цель этого стратегического шага – стать первым брендом в сознании потребителей в банковском секторе Литвы", – говорится в заявлении, распространенном через биржу.

Указывается, что стратегическими инициативами банка также являются новая банковская платформа, усиление стандартов комплаенс, управления рисками и ESG, при этом основными приоритетами являются клиентоориентированная организационная модель, обеспечивающая бескомпромиссное выполнение требований комплаенса и управления рисками.

В сегменте бизнес-клиентов Šiaulių bankas, будучи лидером в финансировании малых и средних предприятий, ставит перед собой цели к 2029 году удвоить число бизнес-клиентов – до 40 тыс. и занять 20% рынка финансирования бизнеса.