Šiaulių bankas рассматривает возможность смены торговой марки

"Цель состоит в том, чтобы торговая марка соответствовала стратегическим изменениям банка и изменившимся ожиданиям потребителей, а также способствовал росту узнаваемости банка в целевых сегментах клиентов. Цель этого стратегического шага – стать первым брендом в сознании потребителей в банковском секторе Литвы", – говорится в заявлении, распространенном через биржу.
Указывается, что стратегическими инициативами банка также являются новая банковская платформа, усиление стандартов комплаенс, управления рисками и ESG, при этом основными приоритетами являются клиентоориентированная организационная модель, обеспечивающая бескомпромиссное выполнение требований комплаенса и управления рисками.
В сегменте бизнес-клиентов Šiaulių bankas, будучи лидером в финансировании малых и средних предприятий, ставит перед собой цели к 2029 году удвоить число бизнес-клиентов – до 40 тыс. и занять 20% рынка финансирования бизнеса.
В сегменте частных клиентов цель банка – достичь 1 млн клиентов к 2029 году – вдвое больше текущего числа – и обеспечить, чтобы каждый третий клиент пользовался услугами домашнего банка.
В сегменте управления инвестициями банк планирует стать лидером рынка долгового капитала, предоставляя бизнес-клиентам возможность финансирования с помощью долговых ценных бумаг. Цель состоит в том, чтобы помочь предприятиям с 2029 года ежегодно привлекать на рынки капитала не менее 500 млн евро.
При реализации стратегии в период 2024-2029 гг. целью будет генерация для инвесторов среднегодовой доходности более 20%.
"Я считаю, что эта стратегия амбициозна, и к концу этого десятилетия мы увидим значительные изменения как в Šiaulių bankas, так и в банковском секторе Литвы – мы готовы быть вдохновителем этих изменений", - сказал глава администрации Šiaulių bankas Витаутас Синюс.