Шяуляйское предприятие Ecoservice projektai планирует сократить 61 работника

По данным службы, больше всего сокращений приходится на сортировщиков – целых 50, а также водителей погрузчиков – 6, начальников смен – 3 и т. д.
О массовом сокращении предприятие уведомило службу 7 марта.
Основанием для сокращения является сокращение штата работников в связи с изменением организации труда или иными причинами, связанными с деятельностью работодателя.
По данным Центра реестров, в 2023 году прибыль Ecoservice projektai составила 549 тыс. евро, в 2022 году – 629 тыс. евро.
Задолженностей перед „Содрой“ и Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) у предприятия Ecoservice projektai в 2025 году не было.
Всего на предприятии работают 278 работников.