Шяуляйское предприятие Ecoservice projektai планирует сократить 61 работника

По данным службы, больше всего сокращений приходится на сортировщиков – целых 50, а также водителей погрузчиков – 6, начальников смен – 3 и т. д.

О массовом сокращении предприятие уведомило службу 7 марта.

Основанием для сокращения является сокращение штата работников в связи с изменением организации труда или иными причинами, связанными с деятельностью работодателя.

По данным Центра реестров, в 2023 году прибыль Ecoservice projektai составила 549 ​​тыс. евро, в 2022 году – 629 тыс. евро.

Задолженностей перед „Содрой“ и Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) у предприятия Ecoservice projektai в 2025 году не было.