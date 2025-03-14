2025.03.14 07:03

Шяуляйское предприятие Ecoservice projektai планирует сократить 61 работника

 
ELTA
ru.DELFI.lt
“Ecoservice“ atliekų rūšiavimo centro atidarymas
“Ecoservice“ atliekų rūšiavimo centro atidarymas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Шяуляйское предприятие по обращению с коммунальными отходами Ecoservice projektai планирует уволить 61 работника, сообщает Служба занятости.

По данным службы, больше всего сокращений приходится на сортировщиков – целых 50, а также водителей погрузчиков – 6, начальников смен – 3 и т. д.

О массовом сокращении предприятие уведомило службу 7 марта.

Основанием для сокращения является сокращение штата работников в связи с изменением организации труда или иными причинами, связанными с деятельностью работодателя.

По данным Центра реестров, в 2023 году прибыль Ecoservice projektai составила 549 ​​тыс. евро, в 2022 году – 629 тыс. евро.

Задолженностей перед „Содрой“ и Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) у предприятия Ecoservice projektai в 2025 году не было.

Всего на предприятии работают 278 работников.

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