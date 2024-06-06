2024.06.06 15:08

Швейная компания Gitolita прекращает деятельность и увольняет большую часть сотрудников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Bankrotas
Bankrotas
ФОТО: Shutterstock

Молетское швейное предприятие Gitolita увольняет 32 из 35 сотрудников, сообщает Служба занятости.

По данным службы, больше всего сокращений приходится на операторов швейных машин – 18 и упаковщиков – 7.

По словам представителей Gitolita, компания прекращает деятельность.

По их словам, как и многие другие швейные компании, они столкнулись с нехваткой спроса и ростом издержек производства.

"Компания просто прекращает свою деятельность по решению акционеров", - сообщила Elta представитель компании.

"В настоящее время все швейные компании закрываются. Просто цена на продукцию стала очень высокой, заказчики уже не платят такие деньги, да и для иностранных клиентов мы стали слишком дорогими", - пояснила она.

По данным Центра регистров, убытки Gitolita в 2023 году составили 113 евро, а в 2022 году – около 25 тыс. евро. Компания не имеет долгов перед "Содрой".

Gitolita работала в Литве с 1993 года.

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