Швейная компания Gitolita прекращает деятельность и увольняет большую часть сотрудников

По данным службы, больше всего сокращений приходится на операторов швейных машин – 18 и упаковщиков – 7.

По словам представителей Gitolita, компания прекращает деятельность.

По их словам, как и многие другие швейные компании, они столкнулись с нехваткой спроса и ростом издержек производства.

"Компания просто прекращает свою деятельность по решению акционеров", - сообщила Elta представитель компании.

"В настоящее время все швейные компании закрываются. Просто цена на продукцию стала очень высокой, заказчики уже не платят такие деньги, да и для иностранных клиентов мы стали слишком дорогими", - пояснила она.