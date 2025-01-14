2025.01.14 13:42

Шведы планируют продать леса и связанный с ними бизнес в странах Балтии

 
ru.DELFI.lt
ELTA
лес
лес
ФОТО: MNStudio | Shutterstock

Крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа Södra планирует продать принадлежащие ей леса и связанный с ними бизнес в странах Балтии, говорится в заявлении на сайте Södra.

В заявлении сообщается, что Södra ищет потенциальных покупателей, чтобы начать процесс продажи в этом году.

Глава бизнес-направления Södra Skog Петер Карлссон указал, что цель Södra – заботиться о лесах членов ассоциации, а не в том, чтобы самой владеть лесами, поэтому начат процесс поиска подходящего покупателя.

В Эстонии и Латвии Södra принадлежит около 153 000 гектаров леса, большая часть которых находится в Латвии.

Министр земледелия Армандс Краузе написал в социальной сети X, что Латвия должна воспользоваться этой возможностью и купить предлагаемые леса.

Это вопрос национальных интересов, включая национальную и экономическую безопасность, а также возможность безопасно инвестировать пенсионные средства латвийцев в принадлежащие государству леса, отметил министр.

Вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс отметил, что примерно раз в десятилетие появляется возможность выкупить у шведов большие площади с лесами, и в настоящее время на продажу выставлено около 2 проц. общей площади.

„Это идеальное время, чтобы создать новую, частично принадлежащую государству компанию, которая бы через биржу привлекла капитал для этой покупки“, - отметил он.

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