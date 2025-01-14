Шведы планируют продать леса и связанный с ними бизнес в странах Балтии

В заявлении сообщается, что Södra ищет потенциальных покупателей, чтобы начать процесс продажи в этом году.

Глава бизнес-направления Södra Skog Петер Карлссон указал, что цель Södra – заботиться о лесах членов ассоциации, а не в том, чтобы самой владеть лесами, поэтому начат процесс поиска подходящего покупателя.

В Эстонии и Латвии Södra принадлежит около 153 000 гектаров леса, большая часть которых находится в Латвии.

Министр земледелия Армандс Краузе написал в социальной сети X, что Латвия должна воспользоваться этой возможностью и купить предлагаемые леса.