Шведы планируют продать леса и связанный с ними бизнес в странах Балтии

В заявлении сообщается, что Södra ищет потенциальных покупателей, чтобы начать процесс продажи в этом году.
Глава бизнес-направления Södra Skog Петер Карлссон указал, что цель Södra – заботиться о лесах членов ассоциации, а не в том, чтобы самой владеть лесами, поэтому начат процесс поиска подходящего покупателя.
В Эстонии и Латвии Södra принадлежит около 153 000 гектаров леса, большая часть которых находится в Латвии.
Министр земледелия Армандс Краузе написал в социальной сети X, что Латвия должна воспользоваться этой возможностью и купить предлагаемые леса.
Это вопрос национальных интересов, включая национальную и экономическую безопасность, а также возможность безопасно инвестировать пенсионные средства латвийцев в принадлежащие государству леса, отметил министр.
Вице-президент Латвийской федерации лесной промышленности Кристапс Клаусс отметил, что примерно раз в десятилетие появляется возможность выкупить у шведов большие площади с лесами, и в настоящее время на продажу выставлено около 2 проц. общей площади.
„Это идеальное время, чтобы создать новую, частично принадлежащую государству компанию, которая бы через биржу привлекла капитал для этой покупки“, - отметил он.