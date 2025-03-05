Шведские владельцы продали сеть супермаркетов Rimi в странах Балтии

Соглашение распространяется на 314 магазинов в трех странах Балтии, платформу электронной коммерции, склады и центры логистики. Сумма сделки пока не разглашается.

„Мы очень гордимся соглашением с ICA о приобретении Rimi в трех странах Балтии. Rimi является вторым по величине игроком на рынке розничной торговли продуктами питания в Балтии. Его позиции поддерживают более чем 11 000 квалифицированных сотрудников“, — заявил генеральный директор Salling Group Андерс Хаг и продолжает: