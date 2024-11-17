Штрафы вырастут со следующего года

Уходящий Сейм принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые узаконили более высокие штрафы за самовольное строительство сооружений специального и неспециального назначений.

После их вступления в силу самовольное строительство нового сооружения неспециального назначения влечет за собой штраф от 1800 до 3450 евро. В настоящее время штрафы за это составляют от 800 до 2400 евро.

Кстати, еще более строгие штрафы предусмотрены за самовольное строительство такого здания на территории объекта культурного наследия, на территории культурного наследия, в его охранных зонах, в заповедно-охранной приоритетной зоне, на комплексной охраняемой территории или в прибрежной полосе.