Штрафы вырастут со следующего года

Уходящий Сейм принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые узаконили более высокие штрафы за самовольное строительство сооружений специального и неспециального назначений.
После их вступления в силу самовольное строительство нового сооружения неспециального назначения влечет за собой штраф от 1800 до 3450 евро. В настоящее время штрафы за это составляют от 800 до 2400 евро.
Кстати, еще более строгие штрафы предусмотрены за самовольное строительство такого здания на территории объекта культурного наследия, на территории культурного наследия, в его охранных зонах, в заповедно-охранной приоритетной зоне, на комплексной охраняемой территории или в прибрежной полосе.
За это полагается штраф в размере от 2550 до 5250 евро. В действующем кодексе такое самовольное строительство наказывается от 1400 до 3000 евро.
Уходящие парламентарии также увеличили штрафы за самовольное строительство нового сооружения специального назначения. За это предусмотрены штрафы в размере от 4350 до 5800 евро. В настоящее время такое деяние влечет за собой штраф от 2000 до 5700 евро.
Как отмечают в инициировавшей поправки в кодекс Министерстве окружающей среды, действующее правовое регулирование неверно и нелогично, поскольку в ряде случаев минимальный штраф за самовольную реконструкцию сооружений неспециального и специального назначения выше, чем за новое строительство. Как указано в пояснительном тексте документа, новое строительство по своему характеру является более опасным деянием, чем реконструкция, поэтому минимальный штраф за новое строительство должен быть выше. Поэтому в новом правовом регулировании было решено установить штрафы с учетом опасности деяний.
Специальным сооружением в соответствии с Законом о строительстве считается здание сложной конструкции и сложных технологий, напр. здание, используемое для общественных нужд, многоквартирный дом высотой более 5 этажей, жилой дом; здание культурного наследия.
Сооружение неспециального назначения - это сооружение, не принадлежащее к особым и сложным сооружениям, напр. индивидуальный жилой дом определенной площади.
На последней сессии Сейма 2020-2024 годов 12 сентября за поправки в Кодекс об административных правонарушениях проголосовали 83 члена Сейма, никто не был против, 7 депутатов воздержались.
Новые положения Кодекса вступят в силу в 1 января 2025 года.