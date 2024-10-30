2024.10.30 10:27

Школьные каникулы и День поминовения: LTG Link добавляет рейсы и расширяет маршруты

 
ru.DELFI.lt
ELTA
LTG Link
LTG Link
ФОТО: LTG nuotr.

Железнодорожная пассажирская компания LTG Link с 30 октября по 5 ноября вводит дополнительные рейсы – два по маршруту Вильнюс–Клайпеда и четыре по маршруту Вильнюс–Шяуляй. Кроме того, в День поминовения усопших и в дни школьных каникул поезда на всех маршрутах Литвы будут курсировать по обычному расписанию, будет полностью возобновлено движение поездов по маршрутам Вильнюс–Клайпеда и Радвилишкис–Шяуляй–Клайпеда, также будут курсировать увеличенные железнодорожные составы, сообщается в пресс-релизе.

„В День поминовения усопших и в дни школьных каникул по электрифицированному участку железной дороги будут курсировать все регулярные поезда. А в этот период можно будет путешествовать по маршрутам Вильнюс–Шяуляй–Клайпеда по обычному расписанию. Мы всегда рекомендуем позаботиться о билетах на поезд заранее – особенно во время длинных или праздничных выходных, когда большинству из нас не терпится съездить к родственникам“, – говорит руководитель LTG Link Кристина Мейде.

Сообщается, что в дни школьных каникул по маршруту Вильнюс–Клайпеда путешествуют более 15 тыс. железнодорожных пассажиров – это примерно на треть больше, чем в обычную неделю.

Между тем, после окончания школьных каникул, на фоне продолжающихся работ по электрификации, со вторника по четверг можно будет ездить из Вильнюса в Клайпеду рано утром и 2 раза вечером, а из Клайпеды в Вильнюс – утром и вечером.

Для создания условий максимально возможному количеству людей пользоваться услугами железной дороги, часть рейсов будет организована с увеличением железнодорожных составов. В дневное время можно будет отправиться только по сокращенному маршруту на отрезке между Вильнюсом и Шяуляем, включая все промежуточные остановки между этими станциями. Как сообщает LTG, по пятницам– понедельникам будет полностью возобновлено движение между Вильнюсом и Клайпедой, поезда будут курсировать по годовому расписанию.

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