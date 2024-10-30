Школьные каникулы и День поминовения: LTG Link добавляет рейсы и расширяет маршруты

„В День поминовения усопших и в дни школьных каникул по электрифицированному участку железной дороги будут курсировать все регулярные поезда. А в этот период можно будет путешествовать по маршрутам Вильнюс–Шяуляй–Клайпеда по обычному расписанию. Мы всегда рекомендуем позаботиться о билетах на поезд заранее – особенно во время длинных или праздничных выходных, когда большинству из нас не терпится съездить к родственникам“, – говорит руководитель LTG Link Кристина Мейде.