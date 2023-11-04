Шеф-повар – о растущих налогах: аргументы власти – "бабьи россказни"

"Они все время говорят о ресторанах, как будто хотят подчеркнуть, что в данной ситуации только они ощутят последствия роста НДС, что все это коснется буржуазного вымысла - ресторанов. Пытаются говорить, что с простыми людьми это не имеет ничего общего. Смешно и то, что люди сами не задумываются о том, что это коснется всего общепита. Мы - лишь одна составляющая, которая занимает небольшую часть рынка. Ведь общепит касается и питания детей в детских садах и школах. Поднимутся ли цены в школьных столовых? Да, 100% гарантия, я не думаю, что компании возьмут все бремя на себя", – сказал он, напомнив, что в договорах с компаниями, предоставляющими услуги питания в школах указаны цены и плюс НДС.