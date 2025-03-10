Сезонные работы оживляют рынок труда: безработица в Литве снизилась

„На 1 марта в стране зарегистрировано 166,6 тыс. безработных – что на 0,1 проц. или 1,7 тыс. человек меньше, чем месяц назад. Официальная безработица в стране составила 9,2 проц. Это на 0,1 процентный пункт меньше, чем на 1 февраля“, – сообщили в службе в понедельник.
По ее данным, уровень официальной безработицы снизился в 37 муниципалитетах, в 14 – остался без изменений, а в 9 он вырос. Наибольшее снижение уровня официальной безработицы отмечено в муниципалитетах Бирштонаса (на 0,8 проц. пункта), Паланги (0,7 проц. пункта) и Ретавы (на 0,6 проц. пункта), а в Пакруойском и Варенском районах он вырос на 0,2 проц. пункта.
„Мы наблюдаем позитивные изменения – сокращение потока новых безработных и признаки активизации сезонных работ. В строительном и сельскохозяйственном секторах спрос на рабочую силу начинает расти, а общий уровень трудоустройства выше, чем в конце прошлого года“, – цитируется в сообщении завотделом мониторинга и анализа службы Юргита Земблите.
За последний месяц общее число занятых увеличилось. По данным на 1 марта, в стране работало 1,45 млн человек – что на 0,24 проц. больше, чем месяца назад. Больше всего численность занятых выросла в секторах здравоохранения, образования и обрабатывающей промышленности.
„За февраль к работе приступили 17,8 тыс. клиентов Службы занятости, искавших работу, – почти столько же, сколько и в январе. Выросло число занятых в сельском и лесном хозяйствах (на 20 проц.) и торговле (на 15,8 проц.). Занятость в строительных компаниях выросла на 6 проц. В феврале самозанятость по бизнес-сертификатам выбрали 6,3 тыс. клиентов, искавших работу“, – отмечают в службе.
По словам Ю. Земблите, работодатели всё ещё с осторожностью ищут работников, а количество вакансий по-прежнему ниже, чем в предыдущие годы.
„В феврале этого года было объявлено о 2,1 тыс. вакансий или на 16,2 проц. меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 1,2 тыс. или на 9,9 проц. меньше, чем два года назад. Тем не менее, сезонные работы уже проявляют признаки активизации, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, где поиск работников становится всё интенсивнее второй месяц подряд“, – цитирует сообщение глава Отдела мониторинга и анализа.
По сравнению с январем количество предложений работы в сельскохозяйственном секторе выросло на треть, в строительном секторе изменилось незначительно, но оказалось почти вдвое больше, чем в декабре.
Вакансии для бетонщиков, каменщиков и штукатуров в феврале оказались самыми многочисленными за последние 12 месяцев, а для операторов мобильной сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники – самыми многочисленными с лета прошлого года. По прогнозам, весной рынок труда станет еще более активным.