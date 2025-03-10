Сезонные работы оживляют рынок труда: безработица в Литве снизилась

„В феврале этого года было объявлено о 2,1 тыс. вакансий или на 16,2 проц. меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 1,2 тыс. или на 9,9 проц. меньше, чем два года назад. Тем не менее, сезонные работы уже проявляют признаки активизации, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, где поиск работников становится всё интенсивнее второй месяц подряд“, – цитирует сообщение глава Отдела мониторинга и анализа.