Сейм рассмотрит предложение об освобождении фермерского самогона от акциза

„Уже принят закон, разрешающий производство самогона. В законе предусмотрено, что разрешается производить в небольших количествах и только для личного потребления. Этот проект о том, чтобы его производителям не нужно было создавать склады, как всем остальным, что обременило бы их“, — заявил Старкявичюс на заседании Сейма.