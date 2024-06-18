Сейм Литвы продлил срок действия взноса банковской солидарности еще на год

Между тем либерал Андрюс Багдонас не одобрил такое решение, подчеркнув, что продление взноса банковской солидарности является негативным сигналом бизнесу, работающему в стране.

„Это решение не очень приятное, потому что мы определили временный период на два года, но исключительные обстоятельства все еще продолжаются, и вклад банковского сектора в укрепление обороны очень необходим и значим“, – заявил М. Линге во вторник в зале пленарных заседаний парламента.

Председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам Миндаугас Линге отметил, что такое решение необходимо с учетом продолжающихся исключительных обстоятельств.

„Сегодня мы изымаем дополнительные средства у одной бизнес-отрасли, которая неожиданно получила больше доходов, чем планировалось (...), и это изъятие красиво называем солидарностью. (...) Я считаю, что мы действуем безответственно и создаем в государстве прецеденты, которые посылают очень плохой сигнал бизнесу, работающему в Литве“, – отметил А. Багдонас.

Ранее президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Эйвиле Чипкуте заявила, что не понимает, почему банки должны платить больше, чем другие крупные предприятия. По ее словам, такое налогообложение не применяется ни к одной другой отрасли, периодически получающей повышенные доходы за счет внешних условий.